Президент Ильхам Алиев: Реформы позволят, чтобы наше развитие в дальнейшем было еще более успешным

БАКУ /Trend/ - Реформы позволят, чтобы наше развитие в дальнейшем было еще более успешным.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во вступительной речи на совещании, посвященном итогам 2019 года.

"В прошлом году очень позитивные результаты были достигнуты в экономической сфере. Они свидетельствуют о том, что мы проводим продуманную политику. Считаю, что в 2019 году Азербайджан успешно выполнил все задачи, стоявшие в экономической сфере. Достаточно взглянуть на цифры, чтобы убедиться в том, что 2019 год был успешным для нашей страны с точки зрения экономического развития. Всемирный банк включил Азербайджан в список 20 самых реформаторских стран. Это – большое достижение, свидетельствующее о том, что проводимые в нашей стране коренные реформы с одобрением воспринимаются и ведущими международными структурами. Могу сказать, что в целом 2019 год стал годом глубоких реформ – как в политической, экономической, социальной сферах, так и в области кадровых и структурных преобразований", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что эти реформы позволят, чтобы наше развитие в дальнейшем было еще более успешным, в том числе экономический рост будет измеряться более высокими цифрами.

"Считаю, что результаты, достигнутые в прошлом году в экономической сфере, удовлетворительные. Таким образом, валовой внутренний продукт вырос на 2,2 процента. Это – хороший результат, особенно если учесть, что в ненефтяном секторе данный рост составляет 3,5 процента. Промышленное производство увеличилось на 1,5 процента, при этом в ненефтяном секторе промышленное производство выросло на 14 процентов. Это - проявление работы, проделанной в последние годы в области промышленности. Промышленное производство в Азербайджане выросло как за счет государственных средств, так и в результате деятельности частного сектора. Уверен, что этот рост и в дальнейшем будет устойчивым", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что сельское хозяйство выросло примерно на 7 процентов.

"Особенно высоким этот рост был в растениеводстве – более чем на 10 процентов. Это тоже результат проделанной работы. Инфляция составила всего 2,6 процента, а денежные доходы населения выросли на 7,4 процента. То есть, это свидетельствует о том, что денежные доходы населения опередили инфляцию. Таким образом, реальные доходы населения выросли. Считаю, что это является одним из основных вопросов для любой страны. Наш ненефтяной экспорт увеличился на 14 процентов. Это тоже очень хороший результат. Этот рост обусловили внимание, оказываемое в последние годы деятельности частного сектора, предоставление льготных кредитов, проводимые реформы, связанные с субсидиями, и другие меры", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что наши валютные резервы увеличились на 6,4 миллиарда долларов и достигли рекордной отметки – 51 миллиарда долларов.

"Должен отметить, что по валютным резервам на душу населения Азербайджан занимает первое место на пространстве СНГ. Положительное сальдо внешнеторгового оборота составляет 6 миллиардов долларов, что является прекрасным результатом. Могу сказать, что во внешнеторговом обороте абсолютного большинства стран мира наблюдается отрицательное сальдо, у нас же оно положительное. Это, безусловно, послужит как сохранению курса маната на стабильном уровне, так и стабильности макроэкономического положения в целом. Таким образом, достигнутые в экономической сфере результаты и цифры еще раз подтверждают, что наша политика является продуманной и рассчитанной на результат", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в результате реформ, проведенных в налоговых и таможенных органах, в казну сверх плана поступили средства на сумму 1 миллиард манатов.

"Это, в свою очередь, позволило нам представить населению очень широкий социальный пакет, и мы сделали это. Считаю, что и в истории современного Азербайджана, и на пространстве СНГ до сих пор не было реализовано столь крупного социального пакета. Это не первая наша инициатива в данной сфере. Мы хорошо помним, что при возвращении оставшихся с советских времен и в некотором роде замороженных вкладов мы также вернули эти вклады на основе самого приемлемого для граждан принципа, с самым приемлемым коэффициентом, став первыми в СНГ и в этой области. Реализованный в прошлом году социальный пакет охватил 4,2 миллиона человек, улучшилось материальное положение граждан. Минимальная заработная плата была увеличена вдвое, минимальная пенсия – на 70 процентов, некоторые пособия – на 50 процентов, некоторые – в 2 раза. Словом, мы направили полученные в результате проведенных в прошлом году реформ дополнительные доходы в первую очередь именно в социальную сферу. Я заявил об этом в начале прошлого года, сказал, что все накопленные дополнительные средства будут направлены в социальную сферу, что мы и сделали. Как всегда, мы держим данное слово. Происходящие в социальной сфере позитивные процессы и улучшение благосостояния граждан остаются для нас приоритетным вопросом. Конечно, в результате успешной экономической политики была проделана большая работа, связанная с социальной инфраструктурой, построены и отремонтированы 60 медицинских учреждений, 84 школы. 50 школ являются модульными. Они построены в небольших и отдаленных селах. Это говорит о том, что процессы, происходящие повсюду в нашей стране, исходят из потенциала общего развития", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что были реализованы инфраструктурные проекты.

"В области электроэнергетики сдана в эксплуатацию электростанция «Шимал-2». Производственная мощность данной станции составляет 400 мегаватт. Параллельно в результате ремонтно-восстановительных работ, проведенных на Мингячевирской теплоэлектростанции и других действующих станциях, мы восстановили примерно 400 мегаватт потерянных генерационных мощностей. Таким образом, в минувшем году мы получили дополнительно 800 мегаватт генерационных мощностей. Конечно, это полностью обеспечивает наши потребности, в то же время у нас появились большие экспортные возможности. В настоящее время у нас есть 1000 мегаватт генерационных мощностей сверх наших потребностей. Если учесть меры, принятые в области обновления электрического хозяйства, то можно сказать, что в этом направлении проделана очень серьезная работа. Газификация в нашей стране достигла 96 процентов. Пробуренные 345 субартезианских скважин улучшат водоснабжение сотен сел. Должен также сообщить, что в этом году будет пробурено более 400 субартезианских скважин. В список уже внесены названия сел всех районов, и мы сделаем это в течение года в рамках инвестиционной программы. Что касается дорожного строительства, то в этом году будут реализованы крупные проекты, связанные с магистральными, междугородними, проселочными и внутрипоселковыми дорогами. Предусмотрено строительство новой дороги Баку-Сумгайыт-граница России, дорог Гянджа-граница Грузии и Астара-граница Ирана. В прошлом году было проложено 1300 километров дорог. Мы планировали примерно тысячу километров, но в течение года за счет дополнительных доходов из резервного фонда Президента и государственного бюджета проложили дороги протяженностью 1300 километров", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что инфраструктурные проекты реализуются в рамках принятой в начале прошлого года четвертой Государственной программы социально-экономического развития регионов.

"Это – пятилетняя программа. Предыдущие три программы были успешно выполнены. Уверен, что в реализации четвертой программы также не будет никаких проблем. Таким образом, считаю, что после завершения программы все наши инфраструктурные проекты, в том числе проекты, связанные с социальной инфраструктурой, найдут свое решение. В начале прошлого года в Шамахинском, Агсуинском, Исмаиллинском районах произошло сильное землетрясение. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Однако пострадали тысячи домов. Посетив регион сразу после землетрясения, я обещал гражданам, что до наступления зимы все дома будут заново отстроены, отремонтированы, восстановлены. Как всегда, мы сдержали слово, все основные последствия землетрясения уже ликвидированы, были построены, отремонтированы, восстановлены тысячи домов. Это еще раз говорит о том, что решение проблем граждан находится в центре внимания. Я и раньше говорил, хочу сказать еще раз: в Азербайджане должна быть проведена большая просветительская работа, связанная со страхованием собственности", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что гражданам необходимо знать, что дома, имущество должны быть застрахованы.

"Учитывая то, что в Азербайджане имеются большие пробелы в этой области, государство взяло на себя всю финансовую нагрузку. Конечно, это требовало крупных средств, однако, еще раз говорю, удобство граждан, их благосостояние, нормальные условия жизни являются для нас основным вопросом. Но считаю, что в этом году и в последующие годы необходимо предпринять очень серьезные шаги, связанные со страхованием имущества, в том числе просвещением. Следует проводить различные мероприятия, связанные с данным вопросом, подробно информировать граждан о предстоящих шагах. Поручаю правительству уделить внимание данному вопросу. Это также окажет позитивное влияние на развитие страхового сектора нашей страны", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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