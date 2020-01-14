Армянские националисты, избивая, насильно выгоняли из домов азербайджанцев – свидетель событий 1988 года

БАКУ/Trend/ - В результате третьей депортации азербайджанцев из Армении в 1988-89 годах родные дома покинули более 220 тысяч азербайджанцев, не выдержавшие зверства армянских националистов, которые вскоре после этого, чтобы затереть следы азербайджанцев из Западного Азербайджана, разрушили здешние кладбища, историко-культурные памятники, религиозные учреждения, школы, больницы и другие здания. В период после 1988 года было разрушено более 2000 азербайджанских кладбищ в Западном Азербайджане. Очевидец этих событий - 72-х летний Мамедов Али Абдулазим оглу рассказал Trend о бедах, которые в то время пережили азербайджанцы.

Али Мамедов жил и работал учителем математики в селе Агбулаг Гёйчинского махала района Чамбарак. По его словам, во время депортации население села насильно были выведены из домов: «В других селах Чамбарака процесс начался три месяца назад. Как и в тех селах, нас тоже предупредили о том, что мы будем депортированы. Поэтому в селах были размещены 5-6 тысяч вооруженных людей. Центральное и армянское телевидение объявили о том, что азербайджанцы должны быть выведены из Армении. Утром 26 ноября 1988 года нам сказали, что через несколько дней с вами будет тоже самое, что и произошло в других селах. 28 ноября эти события произошли и в нашем селе, вооруженные люди насильно стали выводить людей из своих домов. Против тех, кто не хотел покидать свой дом, применяли силу, их выводили избивая».

Семьи, которые в ноябре-декабре 1988 года покинули Армению в результате притеснения населения азербайджанских сел, прекращения продовольственного снабжения, прекращения электроснабжения и вооруженных нападений, на дорогах подвергались разбою, многие были убиты.

Мамедов рассказал, что большинство преступлений, совершенных в Армении на национальной почве, произошло в основном в то время, когда азербайджанское население было вынуждено покинуть свои дома: «Забрав детей, в холод мы добрались до села Ивановка в Гедабее. Тогда практически все село стало перебираться в Гедабей. Живя в Гедабее, я попытался вернуться в Гёйчинский махал. Тайными путями я отправился домой, чтобы забрать личные документы, скотину. Однако, дойдя до села, я увидел, что в доме живут армяне, которые пользуются моим имуществом и скотиной как своим собственным. Я потребовал вернуть мои документы, скотину, но в ответ услышал отказ».

В 1988 году на территории Западного Азербайджана азербайджанцы были изгнаны из 261 села и поселков, в 172 из которых жили только азербайджанцы, а в 89 проживали и азербайджанцы и другие нации. Кроме того, азербайджанцы вместе с другими народами жили и в шести других городах. В этих населенных пунктах в 49 928 семьях проживало 250 тысяч человек. Названия и демографические показатели этих пунктов до настоящего времени не приведены полностью ни в одном источнике.

«Понимая, что мне не удастся вернуться в Гедабей, я отправился в другое село, где проживало всего несколько азербайджанцев. Некоторое время я прожил в том селе, но потом нас известили, что здесь тоже произойдет тот же процесс. Поэтому с несколькими жителями села мы вновь вернулись в Гедабей. Через некоторое время я с семьей перебрался из Гедабея в Гянджу», - сказал Мамедов.

Согласно списку, составленному в Обществе азербайджанских беженцев в 1990 году, на основании соответствующих документов и показаний очевидцев, в 1988-1990 годах в Армении были зверски убиты на почве межнационального конфликта 216 азербайджанцев. Конец ноября 1988 года был последним этапом депортации азербайджанцев в Армении. За исключением более 10 тысяч человек азербайджанского населения, остающегося в блокаде в Амасийском районе, в Армении практически не осталось азербайджанцев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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