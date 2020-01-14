Айдын Гулиев: События в Баку и Сумгайыте — часть армянского плана агрессии против Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Факты недавней истории, анатомия преступлений, совершенных в Сумгайыте, не оставляет сомнений, что эти события были осуществлены именно руками армянских националистов.

Об этом во вторник сказал Trend главный редактор газеты Bakı xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, истинная суть событий в Сумгайыте давно раскрыта, однако Армения и армянское лобби все еще не оставляет попытки навязать мировому сообществу свои инсинуации.

"Полностью доказано, что события в Сумгайыте 1988 года организованы и исполнены именно армянскими спецслужбами, террористами. Имеются многочисленные доказательства того, что накануне событий в Сумгайыте армяне проделали специальную подготовительную работу. Расследования следственных органов Азербайджана и бывшего СССР однозначно доказывают, что армяне совершили эти события с особым умыслом. Просто, армянские провокационные, террористические, идеологические центры применили в Сумгайыте, а затем и в Баку нечеловеческие методы, которыми они не раз пользовались за последнее столетие. Армянская тактика заключается в следующем — убить своих же людей, свалить это на тюркский мир, сформировать образ народа-мученика, и таким образом обосновать свои беспочвенные территориальные притязания.

Те же порочная агрессивная тактика была применена и в Сумгайыте. Инспирация Сумгайытских событий в феврале 1988 года на волне сепаратистского движения в Нагорном Карабахе была запланированной составляющей плана армян по захвату территории Азербайджана. Организация этих событий сразу после вспышки сепаратизма в Ханкенди - дополняющие друг друга действия в рамках армянской захватнической стратегии», - отметил Гулиев.

Эксперт сообщил, что наличие в Азербайджане аморфной власти и лишение Гейдара Алиева полномочий в Москве к концу 80-х гг. упростили реализацию планов армян.

"Факты доказывают, что нейтрализация Гейдара Алиева на политической арене СССР в канун сепаратистского движения в Нагорном Карабахе была первичной стадией плана армян.

События в Сумгайыте вслед за вынесения абсолютно противоправного решения о «присоединении» к Армении Нагорного Карабаха по замыслу армян должно было уверить мировое сообщество в том, что «жить с азербайджанцами, в составе Азербайджана - опасно». Кровопролитие в Сумгайыте было для этого необходимо. Армянские националисты настолько нуждались в воплощении убийств армян в Азербайджане, что не удайся это в Сумгайыте, они бы совершили попытку в другом регионе Азербайджана. Многонациональный состав населения Сумгайыта, включая множемтво армян, глубокая структуризация советского КГБ в городе создали крайне благоприятные условия для их кровожадных замыслов. Правил бы в то время такой государственный деятель как Гейдар Алиев, попытка армян учинить резню и свалить вину на азербайджанцев гарантированно провалилась", - сказал Айдын Гулиев.

Он подчеркнул, что после трагедия в Ходжалы являлась еще одной частью коварных планов армянских националистов.

"Трагедии в Сумгайыте, а затем и в Ходжалы, были нужны армянам, чтобы подкрепить лживый тезис невозможности сосуществования двух общин в составе Азербайджана, убедить мир, что в целях безопасности армян в Нагорном Карабахе необходимо оккупировать и прилегающие районы.

Все эти и другие трагедии на территории Азербайджана происходили в соответствии с агрессивными планами Армении против Азербайджана. Однако эффект событий в Сумгайыте, в том виде, как его задумал агрессор, просуществовал недолго. В частности, систематическая дипломатия и политика, действующие после возвращения к власти Гейдара Алиева, позволили уличить армян в провокациях и агрессии. Несмотря на все попытки Армении использовать эти события против Азербайджана, официальному Баку удалось разоблачить коварного противника и донести суть Сумгайытских погромов до мира», - подытожил Айдын Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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