Сона Алиева: Азербайджан непрерывно, с каждым днем все больше опережает Армению

БАКУ/Trend/ - В ходе совещаний по социально-экономическим итогам 2019 года Президент Ильхам Алиев, сравнивая Азербайджан и Армению, привел экономические показатели двух стран. Президент справедливо отметил, что согласно статистическим показателям, подготовленным ведущими международными организациями, Азербайджан находится в высшей, а Армения в третьей лиге. Это наглядно демонстрирует, в какую пропасть скатывается эта страна-оккупант.

Об этом во вторник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Сона Алиева.

Депутат выразила уверенность в том, что эти показатели рано или поздно положительно скажутся на урегулировании вопроса Нагорного Карабаха в рамках территориальной целостности Азербайджана.

"Мощь страны непосредственно зависит от ее экономических показателей. А Азербайджан в этом плане непрерывно, с каждым днем все больше опережает страну-оккупанта. Азербайджан сегодня является надежным партнером для многих мировых стран. Он участвует в качестве донора в крупных международных проектах.

Как отметил глава государства, результаты, достигнутые в прошлом году в экономической сфере, находятся на высоком уровне. Только в 2019 году рост ВВП составил 2,2 процента, а в ненефтяном секторе этот показатель составил 3,5 процента. На 1,5 процента увеличилось промышленное производство, при этом рост промышленного производства в ненефтяном секторе составил 14 процентов. Это является наглядным показателем результатов деятельности, осуществленной в направлении развития промышленности", - сказала Сона Алиева.

Она подчеркнула, что сегодня Азербайджан известен во всем мире как островок стабильности.

"Азербайджан самая стабильная страна региона. Результатом этого является то, что в прошлом году страну посетило рекордное количество туристов, в Азербайджане побывали 3 170 000 зарубежных гостей. Большинство из них посетили и регионы. Это показывает, на каком уровне находится развитие туризма в регионах. В целом, в прошлом году, туристы потратили в Азербайджане 4,3 миллиарда манатов. Это показатель растущего интереса к Азербайджану", - подытожила Сона Алиева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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