Завтра в Азербайджане завершается процесс уточнения списков избирателей

14 января 2020 16:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня завершается срок, отведенный для предоставления избирателям окружными избирательными комиссиями открепительных удостоверений для голосования в рамках внеочередных парламентских выборов, назначенных в Азербайджане на девятое февраля.

Как сообщает во вторник Trend, в соответствии с Календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению в Азербайджане внеочередных парламентских выборов, удостоверения должны быть предоставлены за 45-25 дней до голосования, то есть с 26 декабря 2019 года по 15 января 2020 года.

Сегодня также завершается срок, отведенный для передачи открепительных удостоверений окружными избирательными комиссиями в комиссии избирательных пунктов.

Процесс уточнения списков избирателей, в том числе списков, созданных в избирательных пунктах труднодоступных или отдаленных мест, также завершается 15 января.

Помимо этого, до 15 января должен быть завершен процесс оповещения избирателей о месте и времени проведения голосования посредством СМИ или информационных табло.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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