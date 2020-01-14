Издана 95-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

14 января 2020 21:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мы построили современное государство на прочной национально-духовной основе. Исламские ценности являются неотъемлемой частью наших национально-духовных ценностей. Мы привязаны к своей религии. Мы пропагандируем в мире исламскую культуру. Проводятся многочисленные конференции, выставки, презентации в мире, до мировой общественности доводятся азербайджанские реалии, реалии исламской культуры. Мы представляем Ислам миру таким, какой он есть, религией мира, милосердия, и будем продолжать эту деятельность и впредь.

Как сообщает во вторник Trend, эти мысли из речи главы государства на церемонии ифтара по случаю священного месяца Рамазан опубликованы в новоизданной 95-й книге многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель».

Материалы в очередной книге многотомника, ответственным за выпуск которого является академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с мая по августа 2019 года.

В 95-ю книгу многотомника вошли материалы о встречах и переговорах Президента Ильхама Алиева с прибывшими в Азербайджан с официальным визитом Президентом Республики Польша Анджеем Дудой, вице-спикером Великого национального собрания Турции Сурейей Сади Билгичем, президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели, генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле. В издании приведена информация о принятии Президентом Азербайджана высокопоставленных лиц Китая, Германии, России, США, Саудовской Аравии и других государств, Европейского союза, НАТО, Всемирной таможенной организации, Всемирного банка.

Читатель в этой книге может ознакомиться с текстом речи Президента Азербайджана на официальном приеме по случаю 28 Мая – Дня Республики, информацией о его участии в открытии XXVI Международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия 2019», церемонии открытия ряда инфраструктурных объектов в Баку, нового жилого комплекса, возведенного для вынужденных переселенцев в Пираллахинском районе столицы, а также о проведенном 31 июля совещании о социально-экономической сфере.

В новое издание вошли поздравление Президента Ильхама Алиева азербайджанскому народу по случаю включения исторического центра Шеки вместе с Ханским дворцом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, его послания участникам Международного архитектурного форума «Массовый туризм в исторических городах», VI Международного конгресса «Бакинские дни сердца» и XV конференции Евразийского общества сердечно-сосудистой хирургии, конференции и выставки информационных технологий и технологических инноваций Всемирной таможенной организации, международной конференции в Вене на тему «От межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества к общечеловеческой солидарности» и другие письма.

В книге даны указатели «Примечания» «Личные имена», «Географические названия».

При подготовке 95-й книги, выпущенной «Азернешр», были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

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