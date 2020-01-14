Президент Ильхам Алиев: В этом году у нас будет большой приток дополнительной иностранной валюты

БАКУ /Trend/ - В этом году у нас будет большой приток дополнительной иностранной валюты.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2019 года.

"Сейчас наш внешний государственный долг и так находится на очень низком уровне, около 17 процентов, и в этом году он еще больше сократится. Но у нас есть финансовые возможности за короткое время еще более снизить внешний долг. Потому что, как я отметил, только в прошлом году мы заработали 6,4 млрд долларов дополнительных средств. В этом году цена на нефть находится на уровне примерно 65 долларов. А в нашем бюджете цена на нефть заложена на уровне 55 долларов. Мы предусмотрели цену нефти очень консервативно, то есть, на низком уровне. Несмотря на это, наш бюджет достиг рекордного уровня. Поэтому уверен, что в этом году у нас будет большой приток дополнительной иностранной валюты. Так что долги, взятые под относительно высокий процент, можно заменить долгами с низким процентом, а также провести переговоры с кредиторами, что мы вернем долги раньше срока. Потому что считаю, что чем ниже будет внешний государственный долг, тем лучше. К тому же сегодня мы берем иностранные кредиты с большой осторожностью", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что кредиты можно брать только для реализации технологических проектов.

"А то в прежние годы брались кредиты на какое-то строительство, строительство дорог и другое строительство. Для этого нет никаких оснований, потому что эта работа не доллароемкая. Поэтому еще раз поручаю правительству в связи с кредитами действовать очень осторожно. На самом деле мы не нуждаемся в иностранных кредитах. Сегодня мы сами являемся кредиторами. И в отчете Агентства по международному развитию Азербайджан признан как страна-донор. Что же касается зарабатывания Государственным нефтяным фондом дополнительных средств, то это, конечно, очень позитивный факт. Больше всего денег заработано от управления. Но все-таки стратегия Государственного нефтяного фонда должна состоять во вложении денег в менее рискованные инструменты, потому что наша главная цель - сохранить эти средства. Конечно, по мере роста суммы, будут расти и заработанные средства. Уверен, что доходы Нефтяного фонда от управления с каждым годом будут расти. Мы и дальше будет увеличивать наши валютные резервы. Даже в самые тяжелые годы – 2015-м, 2016-м, 2017-м годах – мы смогли сохранить и увеличить наши валютные резервы", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что расширяются внешнеторговые связи страны.

"Рост ненефтяного экспорта в торговом обороте на 14 процентов непосредственно связан с этой деятельностью. Со многими странами у нас функционируют двусторонние межправительственные комиссии. В нескольких странах мы создали торговые дома Азербайджана. Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев руководит многими двусторонними комиссиями, в том числе с соседними странами – Россией, Ираном, а также нашим основным торговым партнером – Китаем. Я поручал правительству: главная цель межправительственных комиссий для нас в том, чтобы изучить новые возможности для деятельности местных компаний в зарубежных странах с целью экспорта азербайджанской продукции в эти страны, для их участия в тендерах, в то же время, чтобы мы могли реализовывать контракты со многими странами в этом направлении", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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