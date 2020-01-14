Президент Ильхам Алиев: В этом году также будут приняты дополнительные меры для сохранения стабильной макроэкономической ситуации

БАКУ /Trend/ - В этом году также будут приняты дополнительные меры для сохранения стабильной макроэкономической ситуации.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2019 года.

"Рост нашего торгового оборота с соседними странами - очень позитивный факт. Торговый оборот со всеми соседними странами вырос. Наш торговый оборот с Турцией в прошлом году достиг 4 миллиардов долларов. Это – большой рост. Торговый оборот с Россией вырос на 20-25 процентов, с Ираном – на 30 процентов. Торговый оборот с Грузией также вырос. Мы успешно работам как в двустороннем, так и многостороннем форматах. В том числе в энергетической и транспортной областях. Я неоднократно говорил, что никакая страна не может стать транзитной без сотрудничества с соседями. Являясь страной, не имеющей выхода к открытому морю, мы сегодня превратились в один из международных транспортных центров. Почему? Благодаря продуманной политике, близким отношениям с соседями. Поэтому сотрудничество с соседями и в двустороннем, и в трехстороннем формате должно находиться в центре внимания и в этом году, все инфраструктурные проекты должны быть реализованы", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что строительство большей части дороги, ведущей к границе с Россией, должно завершиться в этом году.

"Уверен, что полностью завершится строительство новой автомагистрали от города Астара до границы Ирана. Так же и проект расширения до четырех полос автомобильной дороги Гянджа-граница Грузии. Большая часть этого проекта должна завершиться в этом году. В то же время хочу отметить, что новый мост, открытый в конце прошлого года на российско-азербайджанской границе, не только укрепит торговые связи между Россией и Азербайджаном, он также является частью транспортного коридора Север-Юг. Азербайджан заявил о своей заинтересованности в строительстве железной дороги Астара-Решт, подписаны соответствующие документы. Уверен, что наша деятельность в этом направлении в нынешнем году будет действенной. В целом, могу сказать, что международные торговые связи для нас очень важны, с точки зрения как сотрудничества, так и увеличения торгового оборота и инвестирования. Мы и получаем инвестиции из соседних государств, и вкладываем инвестиции в соседние государства", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что вложенные инвестиции в конечном итоге приносят стране большие доходы.

"Как я отметил, в прошлом году макроэкономическая ситуация была стабильной, инфляция составила всего 2,6 процента. Несмотря на то, что был исполнен очень крупный социальный пакет. Я сказал об этом. В то же время были обеспечены большие средства для возвращения проблемных кредитов. Несмотря на это, инфляция осталась на очень низком уровне. В этом году также будут приняты дополнительные меры для сохранения стабильной макроэкономической ситуации. В течение 2019 года Центральный банк увеличил свои валютные резервы. Как мне сообщили, поступили средства в размере 630 миллионов долларов. В целом, Центральный банк обладает валютными резервами на уровне 6,2 миллиарда долларов. В прошлом году функции Центрального банка были расширены", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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