Президент Ильхам Алиев: Банковский сектор должен поддерживать реальный сектор экономики

БАКУ /Trend/ - Банковский сектор должен поддерживать реальный сектор экономики.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2019 года.

"Банкам выданы ресурсы в размере 2 млрд манатов и в кредитовании потребительские кредиты опять составляют преимущество. Это может стать очень опасной тенденцией. Поэтому мы должны сделать так, чтобы банковский сектор в большей степени поддерживал реальный сектор. Поэтому посмотрите какой механизм должен быть в выдаче бизнес-кредитов, чтобы и банки были заинтересованы в этом. И еще чтобы Центральный банк контролировал это. Мы ведь не можем оставить это без наблюдения. Конечно, для некоторых банков потребительские кредиты являются более простыми, более благоприятными. Но для экономики страны преимущество составляют бизнес-кредиты. Поэтому вместе с Министерством экономики обсудите эти вопросы", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что сегодня по линии Министерства экономики, Фонда помощи предпринимателям предусмотрено примерно 170 млн льготных кредитов.

"По мере снижения учетной ставки, процентные ставки, предоставляемые частыми банками, приблизятся до уровня льготных кредитов. Поэтому здесь должно быть согласование. Банковский сектор – это очень большой инструмент, то есть, он должен поддерживать реальный сектор экономики. В банковском секторе не должно быть никаких сюрпризов. В этом году должен быть очень сильный контроль за их деятельностью, предоставлением кредитов. В том числе, должен быть механизм в отношении сомнительных кредитов, чтобы мы могли предотвратить это не после того, как произойдет инцидент, а до него. Повысилась ответственность и банковского сектора, потому что мы продолжили страхование всех сбережений. А это является одним из уникальных событий в мировом масштабе. Несколько лет назад мы применили это для того, чтобы повысить доверие. В настоящее время, я считаю, что доверие к банковскому сектору на высоком уровне. Курс маната стабилен уже более 3 лет, экономика укрепляется, сальдо платежного баланса составляет 6 млрд долларов. То есть, нет никакой опасности. Поэтому страхование сбережений со стороны государства является очень большим шагом и это повышает ответственность банковского сектора. Контроль должен осуществляться так, чтобы не было сюрпризов, и новые полномочия, предоставленные Центральному банку, считаю, что могут оказать помощь в решении этого вопроса", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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