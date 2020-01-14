Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии по случаю 90-летнего юбилея Хошбахта Юсифзаде (версия 2)

14 января 2020 23:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 14 января состоялась церемония по случаю 90-летнего юбилея выдающегося ученого-нефтяника и геолога, первого вице-президента SOCAR, академика Хошбахта Юсифзаде.

Об этом передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В церемонии принимали участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Глава государства Ильхам Алиев поздравил Хошбахта Юсифзаде с юбилеем, пожелал ему здоровья и новых успехов. Президент Ильхам Алиев отметил, что Хошбахт Юсифзаде многое сделал на пути развития Азербайджана как в советское время, так и в период независимости, внес важный вклад в это дело. Глава государства подчеркнул большую роль Хошбахта Юсифзаде в развитии нефтегазовой промышленности в Азербайджане.

Затем было зачитано Распоряжение Президента Азербайджана о награждении Хошбахта Юсифзаде орденом "Гейдар Алиев".

Президент Ильхам Алиев вручил орден Хошбахту Юсифзаде.

Выступая на церемонии, Хошбахт Юсифзаде поблагодарил главу государства за высокую оценку его деятельности. Он подчеркнул значение нефтяной стратегии великого лидера Гейдара Алиева, рассказал о работе, проделанной Президентом Ильхамом Алиевым в этом направлении.

Мероприятие продолжилось концертной программой.

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