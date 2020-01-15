Американский конгрессмен распространил заявление в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января

БАКУ /Trend/ - Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар (Paul Gosar) выступил с заявлением в связи с 30-летней годовщиной трагедии 20 Января, сообщает в среду Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в США.

В заявлении говорится, что тогдашнее руководство СССР пыталось задушить свободу и навязать свою политическую волю азербайджанскому народу. Однако азербайджанский народ продемонстрировал решимость противостоять советскому режиму.

В заявлении отмечается, что на мирный протест азербайджанского народа советское руководство ответило оружием и танками. В результате были убиты 147 мирных граждан, сотни ранены. Несмотря на жестокое подавление стремления к независимости, азербайджанский народ, проявив упорство и решительность, восстановил в 1991 году независимость страны.

В заявлении выражается почтение к памяти погибших, а также содержится обращение к другим членам Конгресса помнить о трагедии 20 Января.

В документе также особо подчеркивается, что Азербайджан является другом и союзником США.

С английским текстом заявления можно ознакомиться по ссылке https://www.congress.gov/116/crec/2020/01/09/CREC-2020-01-09-pt1-PgE22-5.pdf

(Текст: Кямаля Сеидова)

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