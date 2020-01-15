В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства

15 января 2020 12:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Государственной миграционной службе, с участием представителей СМИ и НПО, прошла пресс-конференция по итогам 2019 года, сообщает в среду Trend.

Выступая на мероприятии, начальник Госслужбы Вюсал Гусейнов отметил, что в 2019 году в сравнении с аналогичным периодом 2018 года наблюдался 11-процентный рост числа иностранцев и лиц без гражданства, 10-процентный рост - среди временно проживающих в стране и 8-процентный рост - среди получивших разрешение на трудовую деятельность. Кроме того, в обращениях по получению статус беженца отмечен рост на 7 процентов.

По его словам, на 23 процента уменьшилось число решений, принятых Службой по нарушению требований миграционного законодательства.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
  • В Азербайджане увеличилось количество иностранцев и лиц без гражданства
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