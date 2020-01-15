МИД Азербайджана и Гайаны обменялись поздравительными письмами

15 января 2020 14:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и его коллега - глава МИД Гайаны Карен Каммингс обменялись поздравительными письмами по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД, в своем поздравительном письме Эльмар Мамедъяров поздравил коллегу по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Кооперативной Республикой Гайана.

Он сообщил, что сотрудничество в духе дружбы и взаимопонимания между двумя народами, открывает новые возможности для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Министр Эльмар Мамедъяров выразил правительству Гайаны благодарность за поддержку в деле мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ Азербайджана в свете соответствующих резолюций Совбеза ООН.

Глава МИД Азербайджана выразил уверенность в том, что совместные усилия по развитию многостороннего сотрудничества между странами будут продолжены и далее.

В свою очередь глава МИД Гайаны Карен Каммингс поздравила правительство и народ Азербайджана по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Кооперативной Республикой Гайана и Азербайджанской Республикой.

Министр Каммингс сообщила, что искренние отношения между двумя народами опираются на общность взглядов и ценностей и служения благополучию двух народов. Она подчеркнула, что за 25 лет, прошедших с момента установления дипломатических отношений 9 января 1995 года, укрепились дружеские отношения между двумя странами.

Она также затронула углубление двустороннего взаимовыгодного сотрудничества по вопросам реформ и климатических изменений в рамках международных организаций, в частности в ООН. Министр Каммингс сообщила, что ее страна заинтересована в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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