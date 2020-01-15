Президент Ильхам Алиев поздравил нового султана Омана

15 января 2020 14:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду поздравил нового султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида.

"Ваше величество,

Сердечно поздравляю Вас по случаю провозглашения Вас новым Султаном Омана.

Азербайджанскую Республику и Султанат Оман объединяют традиционные дружественные отношения. Верю, что построенные на прочной основе связи и впредь будут успешно развиваться.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей высшей деятельности на благо народа Омана", - говорится в поздравительном письме главы государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев принял министра транспорта, связи и высоких технологий (ФОТО)
Политика 15:06
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан находится в высшей, а Армения – в третьей лиге, и эта разница постепенно будет увеличиваться
Политика 01:35
Президент Ильхам Алиев: В этом году должно быть построено больше домов для шехидов и инвалидов Карабаха
Политика 00:10
Президент Ильхам Алиев: В этом году также будут приняты дополнительные меры для сохранения стабильной макроэкономической ситуации
Политика 14 января 23:44
Президент Ильхам Алиев: В этом году у нас будет большой приток дополнительной иностранной валюты
Политика 14 января 23:38
Издана 95-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»
Политика 14 января 21:15
Лента новостей
Узбекистан примкнул к Европейскому соглашению о перевозке опасных грузов
Транспорт 15:14
Увеличился грузопоток в транспортных коридорах Грузии
Транспорт 15:11
Обнародованы показатели экспорта турецких автомобилей в Туркменистан
Транспорт 15:07
Президент Ильхам Алиев принял министра транспорта, связи и высоких технологий (ФОТО)
Политика 15:06
Вырос спрос на турецкие автомобили в России
Транспорт 15:06
На зимние курорты Грузии будут летать вертолеты австрийской компании
Туризм 15:05
Турция сократила экспорт автомобилей в Иран
Транспорт 15:01
Демонтируется эскалатор на одной из станций бакинского метро
Общество 14:58
Казахстан значительно увеличил импорт автомобилей из Турции
Транспорт 14:55