Президент Ильхам Алиев поздравил нового султана Омана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду поздравил нового султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида.
"Ваше величество,
Сердечно поздравляю Вас по случаю провозглашения Вас новым Султаном Омана.
Азербайджанскую Республику и Султанат Оман объединяют традиционные дружественные отношения. Верю, что построенные на прочной основе связи и впредь будут успешно развиваться.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей высшей деятельности на благо народа Омана", - говорится в поздравительном письме главы государства.
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