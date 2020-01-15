Президент Ильхам Алиев поздравил нового султана Омана (версия 2)

15 января 2020 15:18 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 14:59)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду поздравил нового султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида.

"Ваше величество,

Сердечно поздравляю Вас по случаю провозглашения Вас новым Султаном Омана.

Азербайджанскую Республику и Султанат Оман объединяют традиционные дружественные отношения. Верю, что построенные на прочной основе связи и впредь будут успешно развиваться.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей высшей деятельности на благо народа Омана", - говорится в поздравительном письме главы государства.

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