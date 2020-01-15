МПА СНГ начала долгосрочный мониторинг предстоящих парламентских выборов в Азербайджане

15 января 2020 17:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Члены международной наблюдательной группы, состоящей из сотрудников Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан (МИМРД) Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, под руководством исполняющей обязанности директора структуры Екатерины Голоулиной, приступили в Баку к наблюдению за ходом избирательной кампании по внеочередным выборам в Милли Меджлис (парламент), сообщает в среду Trend со ссылкой на Милли Меджлис.

В мероприятиях, осуществляемых на этапе долгосрочного мониторинга, участвуют и сотрудники Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ, обладающие статусов местного наблюдателя.

Наблюдатели МПА СНГ уже встретились с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахиром Панаховым, руководителем Аппарата Милли Меджлиса Сафой Мирзоевым.

На встрече с Панаховым представители МПА СНГ ознакомились с кандидатами в депутаты и их уполномоченными лицами, членами участковых избирательных комиссий, методическими материалами, подготовленными ЦИК для представителей СМИ и т.д.

В свою очередь, представители МПА СНГ задали ряд вопросов о поправках, внесенных в Избирательный кодекс Азербайджана после 2016 года, о предвыборной агитации, которая стартует 17 января 2020 года.

На встрече с Сафой Мирзоевым состоялся обмен мнениями по вопросам, интересующим стороны в связи с внеочередными выборами, а также достигнута договоренность о встречах с руководством предвыборных штабов партий.

По результатам встреч в Бакинском филиале МИМРД МПА СНГ было проведено рабочее совещание, в ходе которого утвержден план работы экспертов и сотрудников Бакинского филиала МИМРД в регионах, в том числе, в городах Гянджа, Мингячевир, Самух, Шамкир, Лянкяран, Астара, Лерик, Масаллы и прилегающих районах.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля 2020 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЦИК Азербайджана о числе наблюдателей на предстоящих парламентских выборах
Политика 13 января 13:11
В Азербайджане завершается срок подачи документов в ОИК кандидатами в депутаты
Политика 10 января 10:08
Выделены места для проведения предвыборной агитации на выборах в Милли Меджлис
Политика 10 января 09:51
ЦИК Азербайджана предупредил окружные избирательные комиссии
Политика 9 января 17:39
Самед Сеидов: Радикальная оппозиция лжет будто ЕС отказался отправлять наблюдателей в Азербайджан
Политика 9 января 16:02
В Азербайджане завершается срок представления документов для регистрации кандидатов в депутаты
Политика 9 января 09:58
Лента новостей
ОПЕК опубликовала прогноз по добыче нефти в Азербайджане
Энергетика 18:23
Для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрировано 1396 кандидатов
Политика 18:22
В Баку незначительно подорожало вторичное жилье
Бизнес 18:20
ЗАО «AzerGold» продолжает успешное сотрудничество с высшими учебными заведениями (ФОТО)
Общество 18:18
Путин попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме
Россия 18:10
Спрос на аукционе Центробанка Азербайджана впятеро превысил предложение
Финансы 18:10
В Азербайджано-Французском университете (UFAZ) будет осуществляться прием в магистратуру (ФОТО)
Общество 18:09
Навойский ГМК Узбекистана намерен привлечь кредиты российских банков
Бизнес 18:08
Грузия объявила международный тендер на разведку запасов нефти и газа
Энергетика 18:04