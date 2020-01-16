Вадим Трюхан: Сотрудничество Украины и Азербайджана имеет огромный потенциал

БАКУ/Trend/ - Украина и Азербайджан - это две дружественные страны, между которыми никогда не было серьезных проблем.

Об этом сказал Trend украинский дипломат и политолог Вадим Трюхан.

По словам политолога, угрозы и вызовы, которые стоят перед обоими государствами, во многом имеют одну и ту же природу.

"Стратегическая цель - восстановление территориальной целостности, сближает оба государства и оба народа. В этой связи потенциал для сотрудничества огромный. Это в первую очередь энергетика, сельское хозяйство и военно-промышленный комплекс", - сказал Трюхан.

Кроме прочего украинский дипломат отметил, что товарооборот между Азербайджаном и Украиной, который в 2018 году достиг почти 900 миллионов долларов США, далёк от той цифры, которую можно достичь. По мнению эксперта, товарооборот между нашими странами, за ближайшие 5 лет может реально выйти на уровень в 2-3 миллиарда долларов США.

Напомним, что в феврале 1992 года между Украиной и Азербайджаном на официальном уровне установились дипломатические отношения. Украина является стратегическим партнером Азербайджана, оба государства являются членами ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова).

"Азербайджанская Республика занимает важное место во внешней политике Украины, что, прежде всего, обусловлено широкими возможностями в развитии взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, топливно-энергетической, транспортной сферах", - подытожил эксперт.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

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