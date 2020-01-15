Питер Тейс: Парламентские выборы окажут весомый вклад в укрепление демократических институтов в Азербайджане

15 января 2020 17:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Парламентские выборы, которые будут проведены девятого февраля, окажут весомый вклад в укрепление демократических институтов в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend, об этом Независимому медиа-центру "Выборы-2020" сказал американский журналист, политолог Питер Тейс. По его словам, избирательная система в Азербайджане организована на самом высоком уровне.

"Толерантная среда, одинаковые условия для представителей всех народов и религий, созданные в Азербайджане, во все времена приводились в пример другим странам. Условия для проведения демократических выборов, институциональная отчетность и совершенная законодательная база позволят провести прозрачные и справедливые выборы. Опыт показывает, что каждые проведенные выборы служат укреплению демократических стандартов. Надеюсь, что на выборах девятого февраля люди эффективно воспользуются созданной прозрачной, демократической средой и эти выборы повысят авторитет Азербайджана как в регионе, так и на международной арене", - сказал Тейс.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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