ЦИК Азербайджана отменил решение ОИК

15 января 2020 17:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана рассмотрела заявление кандидата в связи с парламентскими выборами.

Как сообщает в среду Trend, Аббасов Рауф Черкез оглу, кандидатура в депутаты которого не была зарегистрирована Хатаинским избирательным округом № 35, обратился в ЦИК. В заявлении Аббасов отметил, что окружная избирательная комиссия (ОИК) отказалась зарегистрировать его кандидатуру без каких-либо оснований. В ходе расследования, экспертной группы ЦИК было установлено, что в решении ОИК действительно не указаны причины отказа в регистрации.

По этой причине, ЦИК отменил решение ОИК об отказе в регистрации Аббасова в качестве кандидата в депутаты.

Члены ЦИК предложили взять под особый контроль деятельность избирательного округа № 35.

Отметим, что на девятое февраля в Азербайджане назначены внеочередные парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрировано 1396 кандидатов
Политика 18:22
Питер Тейс: Парламентские выборы окажут весомый вклад в укрепление демократических институтов в Азербайджане
Политика 17:07
ЦИК: В Азербайджане созданы все условия для встреч кандидатов в депутаты с избирателями
Политика 13 января 13:24
Для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрировано 1047 кандидатов
Политика 12 января 15:23
Прекращены полномочия представителя партии-участницы парламентских выборов в Азербайджане
Политика 12 января 14:37
Центральная избирательная комиссия объявила общие итоги муниципальных выборов
Политика 11 января 22:55
Лента новостей
ОПЕК опубликовала прогноз по добыче нефти в Азербайджане
Энергетика 18:23
Для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрировано 1396 кандидатов
Политика 18:22
В Баку незначительно подорожало вторичное жилье
Бизнес 18:20
ЗАО «AzerGold» продолжает успешное сотрудничество с высшими учебными заведениями (ФОТО)
Общество 18:18
Путин попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме
Россия 18:10
Спрос на аукционе Центробанка Азербайджана впятеро превысил предложение
Финансы 18:10
В Азербайджано-Французском университете (UFAZ) будет осуществляться прием в магистратуру (ФОТО)
Общество 18:09
Навойский ГМК Узбекистана намерен привлечь кредиты российских банков
Бизнес 18:08
Грузия объявила международный тендер на разведку запасов нефти и газа
Энергетика 18:04