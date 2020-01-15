Президент Ильхам Алиев распорядился присвоить имя Хошбахта Юсифзаде кораблю и средней школе в поселке Пиршаги

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с 90-летним юбилеем Хошбахта Юсифзаде.

В распоряжении говорится, что ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» поручено присвоить новому судну пароходства имя первого вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана, выдающегося ученого-нефтяника и геолога, академика Хошбахта Багы оглу Юсифзаде.

Также, средней школе номер 112 в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку будет присвоено имя академика Хошбахта Багы оглу Юсифзаде.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.