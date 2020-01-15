Для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрировано 1396 кандидатов

БАКУ/Trend/ - Для участия во внеочередных парламентских выборах, которые будут проведены в Азербайджане девятого февраля, обратился 2431 кандидат.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.По его словам, на сегодня зарегистрировано 1396 кандидатов в депутаты.

Глава ЦИК добавил, что в связи с выборами аккредитацию прошли 77 международных наблюдателей.

"Процесс еще не завершился, ожидается, что число аккредитованных наблюдателей увеличится", - подытожил Мазахир Панахов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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