БАКУ/Trend/ - Несмотря на то, что со дня кровавой бойни 20 января 1990 года, учиненной в Азербайджане бывшей советской военной машиной, прошло уже 30 лет, азербайджанский народ не забывает ту ужасную ночь, живет с болью произошедшей трагедии.

Об этом сказал Trend доктор юридических наук, профессор кафедры международного права Национального авиационного университета Украины, академик Академии наук Украины Ариф Гулиев.

Он отметил, что трагедия 20 Января была невиданным в истории актом агрессии и геноцида государства против собственного народа, грубым нарушением конституций бывшего СССР и Азербайджанской ССР:

«Направив в ту ночь войска против мирного населения, руководство бывшего СССР тем самым проигнорировало Устав ООН, нормы международного права, нарушило ряд положений Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, участником которого был и Советский Союз.

Последнюю страницу своей истории СССР запятнал тяжким преступлением против собственных граждан. Кровавый советский режим осуществил заранее спланированный акт расправы над азербайджанским населением, выразившим мирный протест против насильственного отторжения части своей исторической территории – Нагорного Карабаха. Это было продуманное и тщательно спланированное преступление, поскольку за несколько дней до его совершения из Азербайджана были вывезены семьи русских офицеров, была искусственно создана проблема «русских беженцев»...»

По словам академика, катализатором беспорядков в Баку стало то, что первого декабря 1989 года Верховный совет Армянской ССР и т.н. "Национальный совет НКАО" (неконституционный орган, образованный т.н. "Съездом полномочных представителей Нагорного Карабаха") приняли постановление «О включении Нагорного Карабаха в состав Армении», что прямо противоречило конституциям СССР и Азербайджанской ССР:

«Одновременно из Армении в этот период хлынула новая волна азербайджанских беженцев, которые размещались в Баку и других городах Азербайджана. Но союзные власти равнодушно восприняли антиконституционный шаг властей Армянской ССР и то, что из Армении уже почти три года изгоняют азербайджанское население. Никто в союзном руководстве и не думал о вводе войск в Ереван, когда там, в центре города, на Театральной площади лидеры армянского националистического движения, всякого рода зории балаяны, сильвы капутикяны, игори мурадяны и иже с ними, призывали армян уничтожать и изгонять азербайджанцев из Армении и НКАО. Молчало союзное руководство и когда начался очередной этап массовой, сопровождавшейся многочисленными убийствами и зверствами, насильственной депортации 200 000 азербайджанцев из Армении. Во время этой чистки были убиты 216 человек, в том числе 57 женщин, 5 младенцев, 18 детей. В конце 1988 года, потеряв родину, дом, бросив все нажитое, толпы беженцев из Армении хлынули в Баку.

Именно антиконституционное решение о присоединении НКАО к Армении и пассивность руководства СССР в этом вопросе привели к массовым волнениям в Азербайджане.

На все это руководство СССР не реагировало серьезно и призывало азербайджанские власти «к спокойствию и пониманию». Однако, как только в результате всего этого в Азербайджане и Баку начались беспорядки, сразу же включился репрессивный аппарат СССР. Карательная операция против азербайджанского народа была разработана и осуществлена Министерством обороны, МВД и КГБ СССР и имела кодовое название «Удар». Ключевая роль в операции отводилась группе специального назначения «Альфа» и диверсионным группам КГБ СССР. Официально союзный Центр назвал одной из причин ввода войск в Баку якобы защиту армянского населения города от беспорядков 13—17 января, однако к моменту ввода войск усилиями местных активистов и народа они прекратились, и армянское население было эвакуировано из города.

До ввода войск партийные руководители Азербайджана и прибывшие из Москвы представители советского руководства (глава Совета Союза Верховного Совета СССР Примаков и заместитель завотделом межнациональных отношений ЦК КПСС Михайлов) в выступлениях по местному телевидению призывали население успокоиться и убеждали в том, что чрезвычайного положения и ввода войск в Баку не будет.

Однако, к середине января стало ясно, что руководство Азербайджана во главе с Везировым, теряет контроль над республикой. Власть на местах постепенно переходила представителям Народного фронта Азербайджана и других сил. Было очевидно, что после выборов к власти придет Народный Фронт Азербайджана, который может поставить вопрос об отделении Азербайджана от СССР. Этого Горбачев и его сторонники, конечно же, не могли допустить».

Ариф Гулиев сказал, что со вводом войск в Баку началось страшное, невиданное преступление против мирного населения города и всего Азербайджана, попирались все гражданские и человеческие права миллионов людей:

«Массовый ввод войск начался с различных направлений, выходом войсковых частей Бакинского гарнизона и прибывших частей из мест временной дислокации, а также высадкой десанта с военных кораблей. За несколько часов до этого был взорван энергоблок азербайджанского телевидения, что прекратило информационную связь как внутри страны, так и со внешним миром. Были блокированы все основные магистрали, аэропорты, вокзалы и морской порт.

В ночь с 19-го на 20-е января, по указанию Верховного главнокомандующего, Генерального секретаря ЦК КПСС М.Горбачева, безо всякого предупреждения, советские войска общей численностью 40 тысяч человек, стреляя без предупреждения на поражение в мирное население, вошли на улицы города, как из окраин, так и из военных частей, дислоцированных в черте города. Особые бесчинства военных имели место в пригородах, где население состоит исключительно из лиц азербайджанской национальности и где погромы, якобы явившиеся одной из причин ввода войск, были в принципе невозможны. В ходе широкомасштабной военной операции женщины, дети и старики разных национальностей сотнями гибли под гусеницами военной техники и обстрелами из современного стрелкового оружия с применением пуль со смещенным центром тяжести, запрещенных международными соглашениями.

Создавалось такое впечатление, что СССР объявил войну какому-то враждебному государству, ибо силами такой ударной группировкой войск выполняют лишь задачи подобного масштаба. Однако целью акции было всего лишь стремление советского руководства спасти коммунистический режим в Азербайджане и подавить национально-освободительное движение. В 00.05 20 января под покровом тьмы в Баку были введены танки, армейские части с тяжелым вооружением, которые устроили настоящую бойню. Танки и бронетранспортеры шли по живым людям, оставляя сотни убитых и искалеченных на своем пути.

Армия использовала самые современные боевые средства, в том числе запрещенные патроны со смещенным центром, по людям стреляли из танков, минометов, автоматов. Несколько человек погибли в своих квартирах от пуль, выпущенных солдатами по окнам домов.

На улицах Баку танки и бронетранспортеры сметали все на своем пути, оставляя после себя кровавый след. В людей стреляли в упор, раненых давили гусеницами, добивали штыками. В эту трагическую ночь военнослужащие, забыв о милосердии по отношению к раненым, отключили электроэнергию в ряде больниц, шквальным огнем не допускали к больницам добровольцев для сдачи крови. Убивали не только на улицах, но и в общественном транспорте и даже в больницах и собственных квартирах. Обстреливали машины «скорой помощи» и медицинских работников в белых халатах. Многие тяжелораненые были зверски добиты. В ряде мест тяжелой военной техникой были раздавлены легковые автомобили вместе с людьми. Желая скрыть следы своих бесчинств, военные власти прятали и сжигали трупы погибших.

В знак протеста против зверств, восстали несколько сот курсантов различных национальностей Бакинского общевойскового высшего военного училища, захватив часть Сальянских казарм со складом боеприпасов в центральной части города. Узнав о намерении военных властей вывести трупы погибших на военных кораблях, 50 гражданских судов, в том числе и нефтяные танкера, заблокировали Бакинскую бухту. Они систематически обстреливались военными кораблями.

Город напоминал прифронтовую полосу. Над двухмиллионным городом, с развитой инфраструктурой нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, кружились военные вертолеты с ракетами на борту. Захватив продовольственные склады, военные запрещали вывоз продуктов в магазины. В больницах люди гибли из-за нехватки медикаментов, а Москва не позволяла их ввоз в республику из других регионов.

Такой запомнилась бакинцам ночь с 19-го на 20-е января 1990 года, такой она врезались и в мою память».

Как сказал академик, чрезвычайное положение в Баку объявили только наутро после того как карательные отряды сделали уже свое кровавое дело и покинули город:

«К этому моменту уже были убиты 82 человека и смертельно ранен 21 человек. В Баку вошли новые части регулярной армии, но бесчинства не прекратились. Население держали в страхе, людям было запрещено выходить на улицу, тех же, кто пытался найти своих погибших или раненых родственников, под предлогом неповиновения и оказания сопротивления армии расстреливали на улицах среди бела дня. Захватчиками осуществлялись многочисленные провокации, инсценировалось оказание сопротивления со стороны мирного населения.

Во время всех этих трагических событий я находился в Баку, помогал подбирать на улицах раненных и доставлять их в больницы, многие из них умирали по дороге. Были раненные, в которых попало больше 20 пуль. В людей стреляли из автоматов и станковых пулеметов Калашникова, использовались запрещенные и обладающие особой разрушительной силой разрывные пули.

Военнослужащими были разгромлены и сожжены более 200 домов и квартир, не менее 90 автомашин, в том числе семь карет «Скорой помощи», уничтожено государственное и личное имущество на общую сумму свыше шести миллионов советских рублей».

В заключении доктор наук отметил, что единение азербайджанского народа, несмотря на режим чрезвычайного положения, ярчайшим образом проявилось в день похорон:

«Около миллиона человек приняли участие в похоронах погибших - 22 января 1990 года. Носилки с телами погибших люди доставили на руках в Нагорный парк, который с того дня стал называться Аллеей шехидов — братское кладбище, где покоятся останки 126 женщин, стариков, молодых людей, детей разных национальностей — азербайджанцы, украинцы, русские, евреи, татары, лезгины, грузины и другие. Жертвы этой карательной операции были названы шехидами — невинно убиенными мучениками. Эти события вошли в историю Азербайджана как Черный январь».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

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