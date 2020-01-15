Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии по случаю 90-летнего юбилея Хошбахта Юсифзаде (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 14 января в 20:37)

БАКУ /Trend/ - 14 января состоялась церемония по случаю 90-летнего юбилея выдающегося ученого-нефтяника и геолога, первого вице-президента SOCAR, академика Хошбахта Юсифзаде.

Об этом передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В церемонии принимали участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Глава государства выступил на церемонии.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Дорогой Хошбахт муаллим, сердечно поздравляю вас с юбилеем, желаю вам здоровья, новых успехов.

Несмотря на то, что вам исполнилось 90 лет, вы, как всегда, молоды, продолжаете работать, физически здоровы, всегда оптимистически настроены. Ваш оптимизм прекрасно отражается и на тех, кто с вами работает. Думаю, все со мной согласятся, что вы – живой символ нефтегазовой промышленности Азербайджана. Неслучайно ваш юбилей отмечается на государственном уровне. Некоторое время назад я подписал Распоряжение в связи с юбилеем, и сегодня здесь мы отмечаем ваш юбилей.

Как в советское время, так и в период независимости вы многое сделали во имя азербайджанского народа, на пути развития Азербайджана, внесли в это дело большой вклад. Вам принадлежит большая роль в развитии нефтегазовой промышленности Азербайджана и в советский период, и в годы независимости. Вы непосредственно участвовали в открытии более 20 нефтегазовых месторождений, во многих случаях руководили разведочными работами. Особое место среди этих месторождений занимают «Азери», «Чираг» и «Гюнешли». Открытие этого месторождения в советский период было большим событием, потому что это - самое крупное месторождение на Каспии. Однако разработка «Азери-Чираг-Гюнешли» в годы независимости является историческим событием. Потому что развитие современного Азербайджана невозможно представить без «Азери-Чираг-Гюнешли». Разработка этого месторождения и добываемая там нефть обеспечивают развитие Азербайджана, обусловливают его экономическую независимость. Экономическая же независимость укрепляет нашу политическую независимость. Так что разведка и разработка месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» - действительно историческое событие. Недавно мы обеспечили продление срока разработки данного месторождения, и оно будет находиться в эксплуатации как минимум до 2050 года.

Вы тоже хорошо помните, что при подписании контракта по «Азери-Чираг-Гюнешли» приблизительные запасы оценивались зарубежными партнерами на уровне 511 миллионов тонн. Мы даже удивлялись, как можно рассчитать с такой точностью? Но и вы в то время с абсолютной уверенностью говорили, что в этом месторождении есть еще большие нефтяные ресурсы. В настоящее время по подсчетам зарубежных партнеров запасы месторождения составляют как минимум 1 миллиард тонн нефти. Однако считаю, что, несомненно, в предстоящие годы, в особенности с применением новых технологий, на этом месторождении будет добыто больше нефти.

Говоря сегодня об успехах Азербайджана, мы, конечно, должны особо отметить достижения в нефтегазовой промышленности, труд наших нефтяников. Благодаря их героизму и самоотверженности независимый Азербайджан сегодня успешно развивается. Справедливое управление доходами от нефти, доведение их до людей, направление на решение основных задач, стоящих перед страной, конечно же, стали возможными за счет большого труда политического руководства и в результате продуманной политики. Азербайджан является одной из стран, которым нефтегазовые месторождения принесли прогресс, счастье, развитие. Во многих богатых нефтью странах нефть приносит не пользу, а наоборот, вред, проблемы, происходят кровавые столкновения. Из истории нам хорошо известно, что борьба за нефть зачастую приводит к большим трудностям, трагедиям. Азербайджан же, успешно реализуя нефтяную стратегию, начатую по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, направил доходы от нефти на общее развитие нашей страны. Именно поэтому мы сегодня занимаем первое место на пространстве СНГ по валютным резервам на душу населения. Уровень бедности в Азербайджане составляет примерно 4,8 процента. Это говорит о том, что доходы от нефти распределяются в обществе справедливо, и происходящий в последние годы в нашей стране прогресс опирается именно на этот фактор. Реализованы инфраструктурные проекты, проложено 16 тысяч километров дорог. Сегодня мы входим в число передовых стран по дорожной инфраструктуре. В свое время мы испытывали трудности с электроэнергией, импортировали ее из-за рубежа. Сегодня мы экспортируем ее, наши генерационные мощности превышают тысячу мегаватт. За счет чего мы добились этого? За счет работы, проделанной в нефтегазовом секторе.

Решение социальных проблем граждан также непосредственно связано с работой, проводимой в нефтегазовой отрасли, - повышение зарплат, пенсий, пособий, создание социальной инфраструктуры. То есть проделана большая работа, построено более 3300 школ, свыше 700 медицинских учреждений. Основным источником всех этих дел являются доходы от нефти и их правильное использование.

Поэтому вам принадлежат очень большие заслуги перед азербайджанским народом. Потому что ваши знания, опыт, работа, проделанная с зарубежными партнерами в период разведки и разработки нефтегазовых месторождений, обеспечивают успешное развитие сегодняшнего Азербайджана.

Естественно, сегодня мы уделяем больше внимания ненефтяному сектору, стараемся развивать его. Но никто не должен забывать, что основа экономики Азербайджана, ее становой хребет – это нефтегазовый сектор. Нефтегазовый сектор еще на протяжении десятилетий будет ведущим сектором Азербайджана. Конечно, мы постараемся и, уверен, добьемся того, чтобы развивался и ненефтяной сектор. Показатели прошлого года наглядно подтверждают это. Но каждый должен знать, что нефтегазовый сектор является ведущим. И это естественно, потому что родиной нефти является Азербайджан. Именно азербайджанские нефтяники первыми стали добывать нефть на море. На современном этапе Азербайджан полностью задействовал свой нефтегазовый потенциал на основе новых технологий. Построены гигантские нефте- и газопроводы, за счет доходов от нефти реализованы крупные транспортные проекты. Сегодня Азербайджан по всем параметрам приближается к уровню развитых стран. Уверен, что настанет день, когда Азербайджан займет свое место среди этих стран.

Хошбахт муаллим, я знаю, что вы с детских лет тяготели к знаниям. Может возникнуть вопрос: откуда я это знаю? Но хочу рассказать товарищам один случай. В прошлом году, когда Мехрибан ханым посетила святилище Пиргасан, к ней подошли члены одной семьи и пригласили в Кюрдаханы. Они также сообщили, что в поселке Кюрдаханы имеется много проблем, дороги, школа находятся в плачевном состоянии, и пригласили Мехрибан ханым в гости. Она приняла приглашение и посетила поселок Кюрдаханы, после чего многие проблемы там нашли решение. В Кюрдаханы был создан новый парк, отремонтированы все дороги, построена новая школа. Спустя некоторое время во время беседы вы сказали, что в детстве учились в школе в Кюрдаханы. Я удивился, потому что знал, что вы – пиршагинец. Я спросил, почему вы ездили в Кюрдаханы, если в Пиршаги была школа? Как сегодня помню, вы сказали: потому что в Кюрдаханы были хорошие учителя. Верно? Хотя это были соседние села, дороги в то время находились в ужасном состоянии. Я удивился, как же это трудно для ребенка. Не знаю, был ли транспорт, вы ездили на автобусе?

Хошбахт Юсифзаде: Пешком ходил.

Президент Ильхам Алиев: Пешком? Представьте себе, каждый день пешком ходил из Пиршаги в Кюрдаханы за знаниями. То есть уже было понятно, что у вас большое будущее. Затем вы делились знаниями с молодежью. Вы также являетесь большим ученым, очень активны как действительный член Национальной Академии Наук Азербайджана. У вас много научных трудов, основанных на опыте. То есть это не просто версии, теории. А опыт налицо, как в советский период, так и в годы независимости. Именно поэтому вы были награждены самыми высокими орденами и в советское время, и в период независимости. Первый орден вы получили в 1963 году – орден Трудового Красного знамени. Второй орден – в 1971 году – «Знак почета». А третий орден – в 1976 году – второй орден Трудового Красного знамени. Верно?

Хошбахт Юсифзаде: Верно. Я и забыл.

Президент Ильхам Алиев: Я все помню. Я еще многое знаю, скажу потихоньку. Затем в период независимости великий лидер Гейдар Алиев в 2000 году наградил вас самым высоким орденом – орденом «Истиглал». Далее очередь дошла до меня, и вы были награждены в 2004 году орденом «Шохрат», в 2009 году – орденом «Шараф», в 2015 году – Почетным дипломом Президента Азербайджана, в прошлом году удостоены Премии Гейдара Алиева. А вчера моим Распоряжением вы были награждены высшим орденом Азербайджана – орденом «Гейдар Алиев».

Знаете, мы уже 25 лет знакомы с Хошбахт муаллимом. У нас всегда были очень тесные искренние товарищеские отношения. Мы были попутчиками и летом 1994 года принимали участие в последнем переговорном процессе по подготовке «Контракта века». Мы более месяца оставались в американском городе Хьюстон. Переговоры проходили очень напряженно, было много проблем. Обе стороны хотели добиться самых приемлемых условий для себя. В конечном итоге мы, как мне кажется, придя к очень приемлемому компромиссу, добились наилучших условий для Азербайджана. Эти условия нашли отражение и в сегодняшнем долевом разделе. Сегодня 75-80 процентов прибыльной нефти достается Азербайджану. Несмотря на то, что Азербайджан не вкладывал средств в разработку месторождения. Тогда мы включили в контракт статью о том, что со временем по меньшей мере 90 процентов работающих людей должны являться гражданами Азербайджана, и добились этого. А это означает подготовку кадров. Сегодня кадры, прошедшие хорошую подготовку, работают в различных странах, у нас. Поэтому незабываемый хьюстонский этап, конечно же, был очень важным, потому что не прошло и месяца после нашего возвращения, как был подписан контракт и, таким образом, была открыта новая страница нашего развития. В то время мы были как одна семья. Помните, мы оставались в отеле «Апарт», там была кухня. Мягко говоря, мы немного устали от гостиничной еды. Поэтому мы просили Мехрибан ханым, она готовила, угощала нас. Это незабываемые дни, о которых мы всегда помним. Должен также сказать, что мы были соседями с Хошбахт муаллимом в Государственной нефтяной компании, наши двери находились рядом. У нас была одна приемная, и мы встречались каждый день. Я многому научился у Хошбахт муаллима. Еще тогда, работая в Нефтяной компании, и после этого я часто убеждался в том, насколько глубокими знаниями обладает Хошбахт муаллим. Мне также было известно, что великий лидер Гейдар Алиев очень верил Хошбахт муаллиму, его словам. То есть, его слова считались абсолютной истиной, и во многих случаях это находило подтверждение. Помню, в 1997 году после подписания контракта по месторождению «Абшерон», были проведены сейсмические работы и определено место разведочной скважины. Хошбахт муаллим сказал тогда зарубежным партнерам, что они ошибочно выбрали место скважины, там не будет никаких запасов. А они сказали, мол, он пожилой человек, а у нас – сейсмические установки, специалисты, тысячи работников, торговый оборот, исчисляющийся миллиардами долларов, наша капитализация измеряется десятками миллиардов. Мало ли, что говорит какой-то геолог. Не придали значения и пожалели. Потому что не послушали Хошбахт муаллима, пробурили скважину вхолостую. Таким образом, договор был расторгнут, и они вынуждены были покинуть Азербайджан, это месторождение. Однако спустя несколько лет другая компания проявила интерес к месторождению «Абшерон». Вновь был подписан контракт, правильно было выбрано место разведочной скважины и открыты большие запасы.

Еще в то время – в 1990-х годах Хошбахт муаллим говорил, что запасы газа на месторождении «Абшерон» составляют по меньше мере 300 миллиардов кубометров. Не могу сказать, откуда он это знал, но сегодня жизнь подтвердила это. К такому же выводу пришла и иностранная компания, и в конце нынешнего или же в следующем году мы получим на «Абшероне» первый газ в объеме 1,5 миллиарда кубометров. Это сам по себе показатель. Выражаясь словами Хошбахт муаллима, он знает Каспийское море вдоль и поперек. Хошбахт муаллиму принадлежат огромные заслуги в вопросе определения правового статуса Каспийского моря, так как он участвовал во всех саммитах, и его слова воспринимались на мероприятиях как абсолютная истина. Два года назад был определен правовой статус Каспия, достигнуто соглашение. Но до этого возникали многочисленные споры, и присутствие Хошбахт муаллима в составе нашей делегации всегда усиливало нашу позицию.

Хочу коснуться еще одного вопроса, со временем все это забывается. Это связано с разработкой месторождения «Шахдениз». В 1996 году должен был быть подписан контракт, все переговоры завершились. Однако один из представителей власти возражал против подписания. У него не было никаких оснований, этот человек вообще не имел представления о нефтегазовой промышленности. Он просто наполнял свои карманы, продавая за рубеж нефть и нефтепродукты, добытые нефтяниками и произведенные переработчиками. Без всяких на то оснований он выразил решительный протест. В то время Гейдар Алиев пригласил все руководство Государственной нефтяной компании и каждому предоставил слово. Все выступавшие, в том числе Хошбахт муаллим, сказали, что контракт обязательно должен быть подписан и условия самые приемлемые для нас. Помню, великий лидер очень внимательно слушал Хошбахт муаллима. Мнение именно Хошбахт муаллима, а также общее мнение было таково, что контракт обязательно должен быть подписан. А теперь представьте, если бы в 1996 году не был подписан контракт «Шахдениз», то не было ни Баку-Тбилиси-Эрзурум, ни TANAP, ни Южного газового коридора. В каком состоянии в таком случае находилось бы газоснабжение Азербайджана? Не будь газа «Шахдениз», мы не смогли бы обеспечить свои потребности. Сколько инвестиций в это было вложено, и сегодня Азербайджан стал страной-экспортером газа в мировом масштабе, в Евразии.

Таких событий много, со временем я раскрою их. Еще раз хочу сказать, Хошбахт муаллим – прекрасный человек, прекрасный ученый, прекрасный специалист. Высшая награда, которая сегодня ему будет вручена, еще раз свидетельствует о том, что Азербайджанское государство и народ высоко оценивают деятельность Хошбахт муаллима.

По дороге сюда я узнал, что из азербайджанских орденов у Хошбахт муаллима нет только ордена «За службу Отечеству». Его я оставил на 95-летний юбилей.

Хошбахт Юсифзаде: Теперь мне придется жить.

Президент Ильхам Алиев: И жить, и работать. Дел много. Должен также сказать, что мы постоянно находимся в контакте с Хошбахт муаллимом. После бурения каждой новой разведочной скважины или же в случае хорошего дебита в какой-либо скважине, первым об этом мне сообщает Хошбахт муаллим. Поэтому, когда он звонит мне, я знаю, что услышу радостную весть.

Х Х Х

Затем было зачитано Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о награждении Хошбахта Юсифзаде орденом «Гейдар Алиев».

После этого Президент Ильхам Алиев вручил орден «Гейдар Алиев» Хошбахту Юсифзаде.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев: Я сегодня дал Азербайджанскому Каспийскому морскому пароходству поручение о том, чтобы новому судну пароходства было дано имя Хошбахта Юсифзаде.

Затем выступил Хошбахт ЮСИФЗАДЕ и сказал:

-Как мне говорить, даже сам не знаю. Вы меня так расхвалили, столько хороших слов сказали обо мне, что я прослезился. Помню, мы были в Иране. Господин Гейдар Алиев хвалил меня там. Это было, когда мы в последний раз были с Гейдаром Алиевым в Иране. По протоколу я стоял в самом конце. Проходя мимо, он сказал: видел, как я тебя похвалил, сколько хороших слов сказал. Я сказал, что уважаемый Президент, Вы сказали столько красивых слов, что я прослезился. Он сказал, утри слезы, и продолжай беседовать с иранцами, тем более, что ты любишь поговорить.

Вы сказали столько хороших слов обо мне, столько красивых слов, что я затрудняюсь что-либо сказать в ответ. Или вручение мне ордена «Гейдар Алиев». Я всегда преклоняюсь перед Гейдаром Алиевым. Он вручил мне первый орден в Азербайджане, и Вы тоже. Не хочу повторяться. Все, что я получаю связанное с его именем, это – большой подарок, большая награда для меня.

Знаете, я познакомился с Гейдаром Алиевым с 1969 году. В 1970 году всю разработку Каспия от юга до севера поручили нам. Тогда Гейдар Алиев назначил меня главным геологом объединения. Когда он пришел к руководству в республике, положение нефтяной промышленности было не столь отрадным. Так как на участках моря глубиной 40 метров были открыты месторождения, но продвигаться глубже у нас не было ни судна, ни финансов. Наше положение было очень тяжелым. Тогда он собрал нас, побеседовал, вместе мы решили, что нужно закупить суда и провести другую работу. В течение нескольких лет были закуплены 11 плавучих буровых установок. Сначала были закуплены самоподъемные, далее полупогружные суда и на море начались разведывательные работы. «Азери», «Чыраг», «Гюнешли», «Бахар» и другие месторождения – их открытие – достижение того времени. Эти месторождения были открыты, что еще надо? А нужны платформы, нужно построить завод глубоководных оснований. В то время, в период советской власти, его хотели построить в Астрахани. Построить в Баку завод стоимостью 450 млн долларов было делом не каждого. Это мог сделать только такой человек, как Гейдар Алиев, и это получилось.

Гейдар Алиев проводил в то время такую работу, как будто знал, что Азербайджан будет независимым, в будущем все это понадобится Азербайджану. Его фундамент еще в советский период заложил господин Гейдар Алиев. Он сделал это, впоследствии, когда Азербайджан стал независимым, вновь получилось так, что после возвращения Гейдара Алиева к руководству республикой положение нефтяной промышленности было крайне тяжелым. В целом, советская власть в последние годы не уделяла особого внимания нефтяной промышленности. Поскольку Азербайджан добывал нефть на море, расходы были очень большими. В других местах были открыты месторождения – в Сибири, Татарстане. Поэтому Азербайджану особого внимания не уделялось. С другой стороны, после того, как мы стали независимыми, между этими республиками связь прервалась. В то время они снабжали друг друга трубами, кораблями. И это было приостановлено, поэтому положение Азербайджана еще больше ухудшилось. После возвращения Гейдара Алиева к руководству республикой, он вновь стал интересоваться нефтяной промышленностью, так же как осуществлял преобразование по всей республике, порекомендовал, что можно предпринять в нефтяной промышленности.

Там были открыты месторождения. Иногда уважаемый Ильхам муаллим говорит, что хорошо в то время вы не использовали их, иначе сейчас бы нам ничего осталось. В советское время мы не могли осваивать их. Для их разработки у нас опять не было ни техники, ни денег. Тогда Гейдар Алиев, уважаемый Президент принял решение, что давайте пригласим иностранцев. В то время слово иностранец воспринималось в Азербайджане неоднозначно. Интересно, что это, разве у нас нет собственного опыта? У нас был и опыт, и ум, не было денег, не было техники. Поэтому мы обязательно должны были сделать это. Да и работать с иностранными компаниями не было чем-то необычным. Все государства мира, и даже Америка, Англия, особенно работая на море, делали это. Так как это обходилось дорого.

Поэтому было принято решение о том, чтобы обязательно заключить договор с иностранными компаниями. В то время были проведены переговоры. Если бы тогда это не началось, этот контракт не был разработан, если бы он не был подписан, то, как сказал господин Ильхам Алиев, Бог знает в каком бы состоянии мы были. Он сделал это, начал это. Он в тот день говорит, что объем добываемой из «Азери-Чыраг-Гюнешли» нефти превысил 500 млн. Что такое 500 млн, что такое нефть, сколько она стоит? Посмотрите, как это стало важно для нас сейчас.

Это – жизнь, Гейдар Алиев покинул сей мир. На его место пришел господин Ильхам Алиев. Когда пришел господин Ильхама Алиев, конечно, он молодой, он подумал, у каждого было свое мнение. Но через несколько лет, после нескольких дел господин Ильхам Алиев показал всему миру, не только Азербайджану, всей Европе, что действительно к руководству этой республикой пришел прекрасный руководитель.

Все, что он сделал, не перечесть. Сейчас строятся столько школ, прокладываются столько дорог. Иногда я путаюсь, что их не было, а сейчас столько. Существующие также были в непригодном состоянии. Азербайджан изменил свой облик на 180 градусов. Иногда я это повторяю, человек, который не был в Азербайджане 15-20 лет, или 10 лет, приезжая сюда, удивляется. Действительно за этот короткий промежуток проделана такая работа. Вообще, господин Ильхам Алиев объяснил Азербайджану, всему миру, что такое независимость, независимость Азербайджана. Я очень хорошо знаю это. Так как я 60 лет, 60 из 90 лет прожил в советское время, 30 лет в период независимости. Сравнивая то время с этим временем, я хорошо чувствую вкус независимости. Другие может не так чувствуют это. Я восторгаюсь и восхищаюсь. У нас не было своего слова, мы шли защищать. Чтобы получить одну скважину, неделю пропадал в Москве, чтобы доказать, что эту скважину надо отдать, ее необходимо пробурить. А сейчас мы сами себе хозяева, бурим скважину, иногда может быть в пустую. Теперь эта наша скважина и мы сами решаем. Сейчас все это результат работы господина Ильхама Алиева.

Вчера я послушал эту информацию. Слушал ровно до 11-ти ночи. Посмотрите, сколько новшеств произошло только в этом году, и так каждый год. Потом я послушал Ваше сравнение. Слава Аллаху, Аллах даровал ему такую память, что лучше меня знает, когда и что я получал. Он по одному называет эти цифры, - иногда мы смотрим вместе с супругой, – на английском языке, без какой-либо бумажки, запомнить столько слов. Как он может все это запоминать, по одному называть все это.

Да, отмечу еще одну вещь, 11-го числа в Пиршаги отметили мое 90-летие. Они готовились отмечать мое 70-летие, 80-летие. Вот уже 90-летие. Там я сказал такую вещь. Один говорит, давайте возраст Хошбахта перевернем вверх тормашками – 91 на 19. Я сказал, как хотите делайте, все равно девяносто останется 90, хочешь делай наоборот, хочешь оставь как есть.

Потом я там повторил одну историю. Я женился, работаю на Нефтяных камнях. А моя жена осталась в деревне, она приезжала-уезжала в город, а в то время дороги в Пиршаги были в ужасном состоянии. Очень трудно было добираться. Вижу эта бедняжка очень мучается. Бахтияр Мамедов был моим начальником в управлении. Я написал ему заявление. Сказал, Бахтияр Мамедович, или проведи электричку в Пиршаги, или дай мне квартиру. Сначала он посмотрел прямо мне в глаза: мол, что ты говоришь, что написал? Я сказал, да, написал, посмотри. Потом немного подумал и сказал, что провести электричку не могу, но квартиру тебе дам. Теперь в тот день господин Ильхам Алиев приехал в Пиршаги на электричке. Я увидел эту электричку, ай Хошбахт, через 60 лет твоя электричка приехала в Пиршаги. Если Бахтияр был бы жив, сказал бы, что возвращай квартиру. Уже есть электричка, зачем тебе квартира?

Сегодня, посмотрите, сколько изменений произошло в одной деревне, в моей маленькой деревушке. Когда мой отец построил дом в Пиршагах, наш дом, можно сказать, был лучше всех домов в деревне. Сегодня построено столько красивых домов, что наш дом перед ними похож на избушку. Все эти изменения произошли во время нашей независимости. Это большая работа. Поэтому я желаю Вам долгих лет жизни, здоровья.

Мехрибан ханым, расскажу о Вас. Сегодня я прочитал, что Вы поздравили меня на своем сайте. Не подождали до вечера, поздравили днем. Я очень доволен и Вами. В тот раз я говорил о Вас. Вся работа, проделанная Вами, налицо – как для Азербайджана, так и для всего мира. Вы прославили Азербайджан на всю Европу. Сегодня в Европе нет такой страны, которая не знала бы об Азербайджане. Вы посещаете села, школы, детские сады, интересуетесь жизнью людей. Фотографируетесь вместе с детьми.

Об Ильхаме Алиеве я и говорить не хочу, он регулярно делает это. Теперь Вы соревнуетесь, кто проведет больше встреч, кто проявит больше заботы о людях.

Я желаю Вам долгих лет жизни, здоровья, во всяком случае мы полтора месяца вместе усердно трудились в Хьюстоне. Я всегда повторяю, что Вы, наша сестра, всегда выливали воду вслед, чтобы дела наши шли хорошо. Прекрасные были дни. Теперь также рука об руку с Ильхам муаллимом, с нашим Президентом делаете все возможное для развития республики, для ее будущего. Наверное, среди нефтяников нет постарше меня. Там, наверное, есть и руководящие работники, от имени всех хочу сказать, что мы как гора стоим за Вами, что бы ни случилось, где бы ни были. Потому что нефтяная промышленность – опора Азербайджана. Нефтяная промышленность, сегодня говорят ненефтяной сектор, я не имею ничего против. Конечно, в первые годы кроме нефтяной промышленности у нас не было других вариантов, чтобы вести республику вперед.

В первую очередь, конечно, главным элементом для получения скорейшей прибыли была нефть. Ситуацию в республике можно было исправить только с помощью нефтяной промышленности. Поэтому господин Гейдар Алиев выбрал правильную тактику. Его нефтяная стратегия подняла Азербайджан до нынешнего уровня. Теперь такое время, что можно перейти и к другим делам. Где? Нефтяная промышленность сказала свое слово. Несмотря на это, все еще 56-57 процентов бюджета формируется за счет нефти. У нас нет возражений на это, но ненефтяной сектор можно развивать. Поэтому теперь пришло время, и Вы начали это, очень хорошо начали и добиваетесь прекрасных результатов. Все это, конечно, из года в год будет еще лучше.

Спасибо, спасибо большое. Я признателен Вам, что здесь собралось столько людей и все они очень любят меня, я понимаю это. Но Вы глава государства, и они все пришли сюда. Я выражаю признательность всем вам. Большое вам спасибо, что участвуете здесь. Что мне пожелать вам – пусть ваша жизнь будет долгой, не останавливайтесь на девяносто. Работайте, сколько хватает сил, приносите пользу стране, государству.

Я всем вам желаю долгих лет жизни, здоровья, счастья.

Большое спасибо за внимание.

Х Х Х

Юбилейная церемония продолжилась концертной программой.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.