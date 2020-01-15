Президент Ильхам Алиев принял министра транспорта, связи и высоких технологий (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:06)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял министра транспорта, связи и высоких технологий Рамина Гулузаде. Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Выступая на встрече, Президент Ильхам Алиев сказал:

-В прошлом году транспортный сектор, как и все сферы в Азербайджане, развивался. Это развитие проявляется в реальных проектах, а также находит отражение в отчетах международных организаций. Достаточно только сказать, что в прошлом году был достигнут рекордный показатель в строительстве автомобильных дорог - проложено 1300 километров автодорог. Таким образом, была улучшена работа междугородного транспорта, а также продолжалась прокладка магистральных дорог, были благоустроены и реконструированы дороги сотен школ.

Давосский всемирный экономический форум высоко оценил работу, проделанную в Азербайджане в транспортном секторе. В целом, транспортная инфраструктура Азербайджана занимает в отчете Давоса 31-е место в мировом масштабе. Это достаточно высокий показатель. По этому показателю мы опередили несколько развитых стран. По качеству автомобильных дорог мы находимся на 27-м месте в мире. По эффективности железнодорожного транспорта занимаем 11-е, воздушного транспорта – 12-е место.

То есть, это по сути свидетельствует о том, что работа, проделанная в последнее время в транспортном секторе, заслуживает самой высокой оценки. Наряду с этим, в прошлом году были реализованы очень важные межгосударственные проекты. В том числе очень большим событием является сдача в эксплуатацию нового автомобильного моста на азербайджано-российский границе, потому что прежний мост был построен в 1950-х годах и, можно сказать, вышел из строя. Новый мост послужит развитию как транспортных, так и торговых связей между Азербайджаном и Россией, в то же время он является составной частью транспортного коридора Север-Юг. В настоящее время прокладывается новая автомагистраль до российской границы, и до конца года основная часть этой магистрали будет сдана в эксплуатацию.

Параллельно планируется прокладка новой магистрали от Астары до иранской границы. Данный вопрос согласован с иранской стороной. Таким образом, грузовые автомобили смогут напрямую двигаться в направлении Ирана, не заезжая в Астару, кроме того, будет построен новый автомобильный мост. Несколько лет назад был построен новый железнодорожный мост между двумя странами, что имеет большое значение для функционирования транспортного коридора Север-Юг.

Конечно, в прошлом году было перевезено больше грузов по транспортному коридору Север-Юг. Это естественно, так как после сдачи в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в данном направлении происходит большое оживление. Наблюдается перевозка грузов не только с восточного направления, но и из России в Турцию и Европу через территорию Азербайджана, и объем грузов с каждым годом будет расти. Таким образом, Азербайджан, не имеющий выхода к открытым морям, превратился в один из международных евразийских транспортных центров.

В инвестиционной программе нынешнего года предусмотрены достаточно крупные средства для развития транспортного сектора. В то же время будут реализованы конкретные проекты, связанные с прокладкой автомобильных и железных дорог. В этом году должна быть сдана в эксплуатацию железная дорога Ляки-Габала. Одновременно мы приступаем к проектированию и строительству железных дорог Баку-Ялама и Худат-Шахдаг. Таким образом, мы значительно повысим качество действующих железных дорог, соответственно увеличится и скорость поездов.

Мы также придаем большое значение развитию городского транспорта. В этом году в Баку будет доставлено дополнительно 300 современных автобусов, работа в этом направлении будет проводиться и впредь. В то же время по моему указанию должны быть доставлены и новые автомашины такси. Доложите по данному вопросу, подписаны ли контракты, и когда новые такси будут доставлены в наш город?

Министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин ГУЛУЗАДЕ сказал: Благодарю, господин Президент. В связи с этим вопросом хотел бы отметить, что в Азербайджане функционируют 1500 "лондонских такси". В подчинении нашего министерства находятся 1200 "лондонских такси". По вашему поручению мы заказали 100 новых "лондонских такси", отвечающих современным стандартам. Преимущество данных такси, которые будут доставлены в Азербайджан в течение трех месяцев, заключается в том, что они работаю не на топливе, а на электричестве. Хочу еще раз отметить, что эти такси полностью отвечают современным стандартам.

Президент Ильхам Алиев: На каком уровне находится служба такси в других наших городах?

Рамин Гулузаде: Господин Президент, нам необходимо уделять больше внимания данной сфере в регионах, так как там есть транспортные средства, не полностью отвечающие стандартам, и мы проводим работу и в этом направлении.

Президент Ильхам Алиев: Поручаю вам серьезно проанализировать эту работу. Сколько такси функционируют в каждом городе? На каком уровне находится качество автомашин такси? Как обеспечивается безопасность, как ведется расчет? Мы должны сделать так, чтобы во всех наших городах, в первую очередь, в крупных городах были современные службы такси. Необходимо организовать современные стоянки такси, подготовку водителей, прохождение ими медицинского обследования. Как и во всех сферах, мы и в этой сфере должны перейти от наличных расчетов к карточным, установить таксометры. То есть, не только в Баку, в первую очередь, во всех крупных городах, а на последующем этапе – и в других городах.

Это касается и автобусного транспорта, потому что в настоящее время перевозки пассажиров автобусами в Баку и Сумгайыте отвечают современным стандартам. Но не везде. В Баку все еще функционируют некачественные автобусы с истекшим сроком эксплуатации. С этой целью мы ежегодно доставляем в нашу страну 300 автобусов. По предоставленной мне информации, автобусное хозяйство в Гяндже устарело. Сколько автобусов функционирует в других городах, сколько необходимо приобрести? Конечно, в первую очередь, данный вопрос должен быть решен в столице – городе Баку. Но и другие города не должны оставаться без внимания.

Как решается вопрос междугородного транспорта, какие проблемы, какие достижения имеются в этой области?

Рамин Гулузаде: Уважаемый господин Президент, месяц назад мы запускали междугородные ночные рейсы. Основная цель заключается в том, чтобы наши граждане пользовались не только дневными, но и ночными рейсами. Мы осуществляем данные рейсы отвечающими современным стандартам автобусами MAN. В то же время мы сегодня обновляем на уровне современных стандартов действующий автобусный парк. Мы уже усовершенствовали стандарты. Мы и в дальнейшем будем проводить с предпринимателями работу, связанную с данными стандартами.

Президент Ильхам Алиев: Это тоже очень важный вопрос, потому что сегодня с повышением качества дорог междугородные маршруты обеспечиваются новыми автобусами. Конечно, эти автобусы должны отвечать самым высоким нормам безопасности. Коль скоро вы открыли ночные рейсы, качество, безопасность данных автобусов, подготовка водителей, прохождение ими обследования – все это обязательно должно находиться в центре внимания. В этой сфере также должно быть проведено инспектирование - какой процент автобусов полностью отвечает стандартам? В данной области работают больше частные компании. Им также необходимо оказать поддержку, чтобы они могли обеспечить свою работу в этом направлении на более высоком уровне.

Еще один вопрос связан с грузоперевозками. Объем грузов, транспортируемых из Азербайджана за рубеж, растет и будет расти. Растет наш ненефтяной сектор. В прошлом году наш ненефтяной экспорт вырос на 14 процентов. Однако многие наши грузы перевозят иностранные компании. Это связано с тем, что автомашины, фуры, используемые в Азербайджане при грузоперевозках, мало обеспечиваются местными компаниями. Поэтому необходимо уделить внимание и данному вопросу. В первую очередь, следует проанализировать и доложить мне, какой процент грузоперевозок осуществляется азербайджанскими компаниями? Провести смотр парка грузовых автомобилей. Каково их состояние, и соответствует ли их количество нашему возрастающему производству? Если государство может помочь частным компаниям в приобретении новых машин ТIR, то мы готовы к этому. Данной сфере также могут быть предоставлены льготные кредиты. Раз уж транспортный сектор Азербайджана развивается высокими темпами, и международные организации высоко оценивают это, значит все компоненты в транспортном секторе должны отвечать высоким стандартам. Конечно, любая страна желает, чтобы ее грузы перевозились местными компаниями. Поэтому поручаю вам проанализировать данный вопрос и доложить.

В ноябре прошлого года в Казахстане состоялась церемония закладки фундамента новой линии связи между этой страной и Азербайджаном. Это тоже очень важный проект. Азербайджан добился больших успехов в области связи и высоких технологий. Традиционная выставка Bakutel привлекает огромное внимание. Проинформируйте, какая работа будет проделана в нынешнем году в этом направлении.

Рамин Гулузаде: Уважаемый господин Президент, в будущем фибероптический канал, соединяющий Баку и Казахстан, станет линией, соединяющей Европу с Азией. Это позволит нам передавать в будущем интернет из Европы в Китай и другие страны через Азербайджан. Эта работа будет проделана для обеспечения в дальнейшем потребностей в интернете в Азербайджане и других странах и пользования качественным интернетом. Также хочу отметить, что интерес к выставке Bakutel с каждым годом возрастает. Посещая ее, Вы тоже видите, что растет интерес к этой сфере как местных компаний, так и стартапов. Проведение таких мероприятий планируется и в будущем.

Президент Ильхам Алиев: Этому тоже необходимо уделять большое внимание. Bakutel проводится уже более 20 лет и является основной выставкой и конференцией в регионе. В этой выставке и конференции обычно участвует и руководитель Международного телекоммуникационного союза. В ходе встреч со мной руководители данной организации всегда высоко оценивают работу, проводимую в Азербайджане в этой области. Поскольку Азербайджан уже стал одним из важных транспортных центров Евразии, наша страна непременно должна превратиться в центр и в области прокладки линий связи, интернета и фибероптической связи. Поэтому церемония закладки фундамента, проведенная в ноябре минувшего года в Казахстане, имеет особое значение. Уверен, что прокладка данной линии в скором времени будет обеспечена. Ее протяженность составляет 400 километров. В то же время в Азербайджане постепенно увеличивается число пользователей интернета, оно составляет уже 80 процентов. Для обеспечения качественного интернета необходимо также предусмотреть дополнительные средства.

Таким образом, в этом году предстоит многое сделать в данной сфере. Однако отрадно, что уже достигнуты прекрасные результаты, и после этого мы будем идти только по пути развития. Азербайджан должен и дальше сохранить лидирующие позиции в регионе в области транспорта, связи и высоких технологий, и мы должны наращивать свой потенциал.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.