Президент Ильхам Алиев: Азербайджан должен и дальше сохранить лидирующие позиции в регионе в области транспорта, связи и высоких технологий

БАКУ /Trend/ - Азербайджан должен и дальше сохранить лидирующие позиции в регионе в области транспорта, связи и высоких технологий.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая министра транспорта, связи и высоких технологий Рамина Гулузаде.

"Сегодня с повышением качества дорог междугородные маршруты обеспечиваются новыми автобусами. Конечно, эти автобусы должны отвечать самым высоким нормам безопасности. Коль скоро вы открыли ночные рейсы, качество, безопасность данных автобусов, подготовка водителей, прохождение ими обследования – все это обязательно должно находиться в центре внимания. В этой сфере также должно быть проведено инспектирование - какой процент автобусов полностью отвечает стандартам? В данной области работают больше частные компании. Им также необходимо оказать поддержку, чтобы они могли обеспечить свою работу в этом направлении на более высоком уровне", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что еще один вопрос связан с грузоперевозками.

"Объем грузов, транспортируемых из Азербайджана за рубеж, растет и будет расти. Растет наш ненефтяной сектор. В прошлом году наш ненефтяной экспорт вырос на 14 процентов. Однако многие наши грузы перевозят иностранные компании. Это связано с тем, что автомашины, фуры, используемые в Азербайджане при грузоперевозках, мало обеспечиваются местными компаниями. Поэтому необходимо уделить внимание и данному вопросу. В первую очередь, следует проанализировать и доложить мне, какой процент грузоперевозок осуществляется азербайджанскими компаниями? Провести смотр парка грузовых автомобилей. Каково их состояние, и соответствует ли их количество нашему возрастающему производству? Если государство может помочь частным компаниям в приобретении новых машин ТIR, то мы готовы к этому. Данной сфере также могут быть предоставлены льготные кредиты. Раз уж транспортный сектор Азербайджана развивается высокими темпами, и международные организации высоко оценивают это, значит все компоненты в транспортном секторе должны отвечать высоким стандартам. Конечно, любая страна желает, чтобы ее грузы перевозились местными компаниями. Поэтому поручаю вам проанализировать данный вопрос и доложить", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в ноябре прошлого года в Казахстане состоялась церемония закладки фундамента новой линии связи между этой страной и Азербайджаном.

"Это тоже очень важный проект. Азербайджан добился больших успехов в области связи и высоких технологий. Традиционная выставка Bakutel привлекает огромное внимание. Bakutel проводится уже более 20 лет и является основной выставкой и конференцией в регионе. В этой выставке и конференции обычно участвует и руководитель Международного телекоммуникационного союза. В ходе встреч со мной руководители данной организации всегда высоко оценивают работу, проводимую в Азербайджане в этой области. Поскольку Азербайджан уже стал одним из важных транспортных центров Евразии, наша страна непременно должна превратиться в центр и в области прокладки линий связи, интернета и фибероптической связи. Поэтому церемония закладки фундамента, проведенная в ноябре минувшего года в Казахстане, имеет особое значение. Уверен, что прокладка данной линии в скором времени будет обеспечена. Ее протяженность составляет 400 километров", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в то же время в Азербайджане постепенно увеличивается число пользователей интернета, оно составляет уже 80 процентов.

"Для обеспечения качественного интернета необходимо также предусмотреть дополнительные средства.Таким образом, в этом году предстоит многое сделать в данной сфере. Однако отрадно, что уже достигнуты прекрасные результаты, и после этого мы будем идти только по пути развития. Азербайджан должен и дальше сохранить лидирующие позиции в регионе в области транспорта, связи и высоких технологий, и мы должны наращивать свой потенциал", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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