В Азербайджане началась выдача участковыми комиссиями открепительных удостоверений в преддверии парламентских выборов

БАКУ /Trend/ - В связи с предстоящими в Азербайджане парламентскими выборами начинается процесс выдачи избирателям соответствующими участковыми избирательными комиссиями (УИК) открепительных удостоверений, сообщает в четверг Trend.

Согласно Календарному плану действий и мер в связи с выборами, данный процесс должен быть осуществлен в сроки с 16 января по 8 февраля 2020 года.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане будут проведены 9 февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.