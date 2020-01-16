В Азербайджане началась выдача участковыми комиссиями открепительных удостоверений в преддверии парламентских выборов

16 января 2020 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с предстоящими в Азербайджане парламентскими выборами начинается процесс выдачи избирателям соответствующими участковыми избирательными комиссиями (УИК) открепительных удостоверений, сообщает в четверг Trend.

Согласно Календарному плану действий и мер в связи с выборами, данный процесс должен быть осуществлен в сроки с 16 января по 8 февраля 2020 года.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане будут проведены 9 февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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