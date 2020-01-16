ЦИК Азербайджана: В избирательном процессе в связи с парламентскими выборами зафиксированы рекордные цифры

БАКУ /Trend/ - В текущем избирательном процессе в связи с предстоящими в Азербайджане парламентскими выборами зафиксированы рекордные цифры по сравнению с выборами, проводившимися ранее.
Об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов сказал, выступая на информационной сессии, посвященной освещению выборов в медиа, сообщает в четверг Trend.
По его словам, уже зарегистрированы 1534 кандидата.
Панахов отметил, что в ходе предвыборного процесса наблюдается большая активность.
Глава ЦИК также высоко оценил роль прессы в освещении выборов.
Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане будут проведены 9 февраля.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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