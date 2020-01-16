Саадат Юсифова: 2019 год запомнится в Азербайджане как год коренных реформ

БАКУ/Trend/ - 2019 год запомнится в Азербайджане как год коренных реформ.

Об этом во время выступления на информационной сессии на тему «Освещение выборов в медиа» сказала заместитель заведующего отделом по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджана Саадат Юсифова, сообщает в четверг Trend.

Юсифова напомнила, что Президент Ильхам Алиев постоянно осуществляет реформы в Азербайджане, а последняя волна реформ, проведенных в стране, заметно отличается по качеству и количеству от тех преобразований, которые были проведены в прошлые годы.

Она добавила, что масштаб этих реформ настолько широк, что они окажут большое влияние на все институты общества.

Юсифова подчеркнула, что нынешние парламентские выборы направлены на формирование более оперативного и профессионального депутатского корпуса. Парламентские выборы являются судьбоносным процессом, поэтому как активизируются все политические партии, гражданского общество, частью которой являются и медиа.

Саадат Юсифова добавила, что для проведения предвыборной агитации зарегистрированы около сорока средств массовой информации: «Представители медиа должны объективно освещать процесс, для всех кандидатов должны быть созданы равные условия. Уверена, что эти парламентские выборы запомнится своим вкладом в развитие избирательного процесса и парламентаризма в Азербайджане, а также освещение медиа процесса выборов».

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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