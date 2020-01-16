Эльбай Гасымзаде: Требовательность Президента Ильхама Алиева обусловила прорыв в сфере градостроительства

БАКУ /Trend/ - В последние годы облик Баку неузнаваемо изменился. Строительство в столице идет в соответствии с современными веяниями и тенденциями. Причем сегодняшняя модернизация Баку, делающая его одним из красивейших городов мира, напрямую связана с именем Президента Ильхама Алиева.

Об этом в рамках видеопроекта PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah в четверг сказал Trend председатель правления Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный архитектор Эльбай Гасымзаде.

По его словам, еще несколько лет назад Балаханская свалка отравляла воздух города, однако сегодня эта удручающая реальность осталась позади - территория очищена, создан современный полигон, построен завод. Очищение озера Бёюкшор безусловно имеет важное значение с точки зрения комплексного благоустройства. На территории, которая прежде выглядела зоной бедствия, создан Бульвар, отметил Гасымзаде.

"Неузнаваемо изменилась еще одна территория, на которой наблюдалась тяжелая экологическая ситуация, - "Черного город". Теперь там восхитительный "Белый город". Что касается территории, именуемой "Советская", то, как известно, люди там жили в крайне тяжелых условиях. Но, на государственном уровне было организовано переселение тамошних жителей, создан "Центральный парк", радикально изменивший облик Баку. В последние 10 лет градостроительство стало неотъемлемой частью социальной политики государства. Задачи, поставленные перед специалистами градостроительства, связаны с развитием городов и повышением уровня жизни населения. Президент Ильхам Алиев уделяет этой сфере особое внимание, в результате чего, в короткий срок были созданы "Центральный парк", Бульвар на берегу озера Бёюкшор, комплекс "Белый город". В предыдущие годы правила градостроения неоднократно нарушались, в ряде случаев строились здания вопреки историческим традициям и архитектурному стилю. Однако, строгая требовательность Президента Ильхама Алиева обусловила серьезный прорыв и в этой сфере", - сказал Эльбай Гасымзаде.

Он отметил, что Генеральный план Баку будет разработан в ближайшее время. В связи с этим глава государства предъявил чиновникам повышенные требования. "В настоящее время работа по разработке Генплана Баку продолжается. Ожидается, что проект будет готов к середине будущего года. По завершении, он будет представлен специалистам и жителям для обсуждения. В документе будут учтены также их предложения и предпочтения. Радует, что Президент Ильхам Алиев, принимая Анара Гулиева в связи с назначением на должность председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры, вновь затронул вопрос создания центрального района Баку, выразив при этом справедливое возмущение. Ведь со дня актуализации этого вопроса прошло уже 10 месяцев, но надлежащая работа все еще не проделана. Я думаю, что этот вопрос будет решен. Мы, как Союз архитекторов, готовы поддержать это дело всеми силами и знаниями", - сказал в заключение Эльбай Гасымзаде.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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