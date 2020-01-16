День 20 Января стал символом несокрушимой воли азербайджанского народа в борьбе во имя независимости - Управление мусульман Кавказа

БАКУ /Trend/ - Управление мусульман кавказа (УМК) распространило обращение в связи с 30-летней годовщиной трагедии 20 Января, передает в четверг Trend.

Как говорится в заявлении, мы находимся в преддверии 30-й годовщины январской трагедии, увековеченной в нашей исторической памяти как день глубокой скорби, но также национальной гордости и школы героизма. Военная агрессия, осуществленная советской армией против азербайджанского народа в ночь с 19 на 20 января 1990 года, останется в истории как одно из самых жестоких преступлений против человечности.

"День 20 Января, память которого будет вечно жить в наших сердцах, стал не только трагедией, но и символом готовности к самопожертвованию и несокрушимой воли в борьбе во имя национальной независимости и свободы нашего народа. Трагедия 20 Января стала первым испытанием и моральной победой на пути к независимости, восстановлению наших национальных нравственных и религиозных ценностей. Наш народ, подвергшийся карательным мерам вооруженной до зубов армии, не был сломлен, не утратил решимости обрести независимость, напротив, его праведный голос зазвучал еще громче.

Когда судьба Азербайджана, само существование государства были под вопросом, первым возвысил свой голос в Москве мужественный сын нашего народа, мудрый государственный деятель Гейдар Алиев, который вместе с членами своей семьи пришел в Постоянное представительство Азербайджана в Москве, продемонстрировав солидарность со своим народом. Выразив решительный протест против этой кровавой акции, совершенной руководством СССР, гневно осудив организаторов кровавого преступления, охарактеризовав это событие как провокацию, противоречащую праву, демократии и гуманизму, Гейдар Алиев, как общенациональный лидер, вписал первую историческую страницу тогда еще не провозглашенной независимости Азербайджана. Должная оценка этим событиям была дана после возвращения Гейдара Алиева к власти. Таким образом эта трагедия была расценена как акт военной агрессии СССР против азербайджанского народа.

В Баку религиозный лидер шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, несмотря на серьезное давление, угрозы и ограничения, в открытом письме к бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву, полном гнева и осуждения, выразил жесткое и принципиальное отношение к этим событиям. Жесткая позиция нашего политического лидера и духовного руководителя воодушевили, мобилизовали и сплотили народ. Более миллиона человек, не страшась преследований и даже смерти, пришли на главную площадь города и предали священной земле Родины тела шехидов, павших в борьбе за свободу. Среди погибших за независимость, национальную государственность, территориальную целостность Азербайджана были граждане различных конфессий и национальностей, и главы различные религиозных общин страны участвовали в церемонии погребения наряду со всеми. Таким образом, трагедия кровавого 20 Января вошла в историю независимого Азербайджанского государства как славная и героическая страница нашего народа, образец национального единства и солидарности.

Управление мусульман Кавказа с первых дней кровавых событий прилагало все усилия для того, чтобы донести до мировой общественности, влиятельных международных организаций правду о трагедии 20 Января, являющейся продолжением карабахского конфликта с тем, чтобы наше правое дело было поддержано, совершенное преступление было осуждено как беспощадная карательная мера чуждая человечности. Мир должен признать, что среди самых кровавых терактов, тяжелых преступлений тоталитаризма против человечности в ХХ веке есть и Карабахский конфликт, Ходжалинский геноцид, преступления 20 Января. К сожалению, из-за предвзятого подхода в мире в духе двойных стандартов, некоторые страны и международные организации предпочитают замалчивать проблему.

Азербайджанский народ имеет полное моральное право на то, чтобы виновные в убийствах - Михаил Горбачев и его пособники, были привлечены к суду на основе международных законов, перед мировой общественностью были полностью раскрыты жестокость, лицемерие, зверства и истинные намерения преступников. Должно быть открыто объявлено, что Азербайджан был несправедливо обвинен, имелась попытка выдать произошедшее за национальный и религиозный конфликт, борьба нашего народа против ига была представлена мировой общественности как исламский фундаментализм и экстремизм", - говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что путь к свободе и независимости всегда был тернистым и без жертв пройти его невозможно. В таком случае, 20 Января не должен быть днем печали и скорби, а напротив днем памяти шехидов, днем прививания народу, в частности молодежи, духа героизма и патриотизма. Шехидство - высочайшее мерило веры, патриотизма, борьбы во имя убеждений и идеи, заявляет УМК.

"Сегодня самой достойной данью памяти шехидов является независимость, победа в Карабахе, растущая мощь государства, процветание нашей Родины и благоденствие народа. Мы верим, с помощью Аллаха и под руководством уважаемого Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наш народ достигнет желаемого. После того как наши родные земли будут освобождены от оккупации, во всех уголках Азербайджана, иншаллах, будут совершены праздничные намазы во славу победы", говорится в документе.

Управление мусульман Кавказа выражает глубокое соболезнование всем семьям шехидов 20 Января, а также семьям всех шехидов, пожертвовавших жизнью за целостность и национальную независимость нашей Родины. Священный долг перед Аллахом и Родиной каждого гражданина, в том числе и наших верующих, отмечать очередную годовщину дня всенародного траура и символа народного единства.

Управление мусульман Кавказа считает важным зачитать 20 Января во всех мечетях и на религиозных церемониях текст этого обращения, рассказать о реалиях 20 Января, аятами из Корана, молитвами почтить светлую память наших незабвенных шехидов.

Да упокоит Всевышний души шехидов!", - говорится в обращении Управления мусульман Кавказа.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.