ОБСЕ обнародовал состав долгосрочной наблюдательной миссии в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - БДИПЧ ОБСЕ опубликовал на своем сайте состав долгосрочной наблюдательной миссии, которая будет наблюдать за избирательным процессом на парламентских выборах в Азербайджане, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт www.secki-2020.az

Это представители России, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Швеции, Швейцарии, Албании, Чехии, Дании, Ирландии, Италии, Нидерландов и Норвегии.

Напомним, что основная наблюдательная миссия ОБСЕ состоит из 12 человек. В день выборов за ходом голосования будут наблюдать еще 350 краткосрочных наблюдателей.

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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