Россия направит большую делегацию для наблюдения за парламентскими выборами в Азербайджане

16 января 2020 15:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Для наблюдения за предстоящими парламентскими выборами в Азербайджане прибудет большая делегация из России, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт www.secki-2020.az

Об этом сообщил председатель комитета по международным вопросам Государственной думы России Леонид Слуцкий.

По его словам, в делегацию входят члены Совета Федерации России и депутаты Думы. «Кроме того, Россия будет наблюдать за выборами в составе международных структур, в которые входит Россия, в том числе, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и других организаций. Я неоднократно наблюдал за президентскими и парламентскими выборами в Азербайджане. Уверен, что и эти выборы тоже пройдут справедливо», - отметил Слуцкий.

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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