Григорий Трофимчук: Азербайджан в состоянии вывести европейских чиновников из летаргического сна

БАКУ/Trend/ - Евросоюз всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана.

Об этом сказал Trend известный российский политолог в области внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук.

По словам политолога, представители ЕС, в том числе специально назначенные, всегда поддерживали соответствующие документы, протоколы и резолюции, связанные с Карабахом:

«В этом смысле ничего нового, в связи с принятием новой резолюции «Об общей политике ЕС в области внешней политики и безопасности», не произошло. Весь вопрос в том, как эти подходы можно реализовать на практике и без войны».

Эксперт считает, что для представителей Азербайджана и Армении, работающих на международных и, в частности, на европейских площадках, в этом плане вряд ли что-то изменится. Отношение к ним, по мнению Трофимчука, будет таким же, как и было до этого:

«Европейские чиновники, как все успели убедиться за много лет, работают неторопливо, ни с кем особо ссориться не хотят.

Другой, более важный вопрос, заключается в том, как будет действовать сам Азербайджан и его представители, на базе этой новой резолюции. Здесь всё зависит от них самих, они вполне в состоянии вывести европейских чиновников из летаргического сна, если дело касается карабахского урегулирования.

То же самое относится и к европейским чиновникам, которые посещают зону конфликта. Никто, кроме самих азербайджанцев, не в состоянии проявить нужную активность для того, чтобы, образно говоря, упереть им в лоб палец, показывая на них Брюсселю».

В заключении российский политолог посоветовал представителям азербайджанской диаспоры в Европе правильно использовать имеющиеся средства и создать нужную и эффективную систему влияния.

Напомним, что в ходе пленарного заседания Европарламента, проведенного 15 января в Страсбурге, подавляющим большинством голосов была принята резолюция под названием "Годовой отчет по реализации Совместной внешней политики и политики безопасности" (Annual report on the implementation of the Common Foreign and Security Policy).

В пункте 36 данной резолюции Евросоюз в очередной раз выполнил свои обязательства по поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех стран "Восточного партнерства".

Следует отметить, что такие резолюции, принимаемые Европарламентом ежегодно, являются документами обязательного характера, способными влиять на деятельность Еврокомиссии в течение года.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

