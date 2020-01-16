Фуад Ахундов послал Константина Затулина в архив

БАКУ/Trend/ - Газета «Московский комсомолец» опубликовала ответ Завсектором Администрации Президента Азербайджана Фуада Ахундова председателю комитета Госдумы РФ Константину Затулину, передает Trend.

В статье под названием «Особое мнение» о Гарегине Нжде: героизация недопустима» автор обращает внимание на то, что российский депутат решил вступиться за «право армян на собственное мнение» в вопросе героизации нацизма. При том, что архивы хранят достаточно свидетельств сотрудничества Нжде с Третьим рейхом.

Ахундов особо указывает на то, что Нжде создал идеологию «Цегакронутюн» - в точном переводе с армянского языка это слово означает расизм. Эта "идеология", практически, списана со знаменитых нацистских «25 пунктов НСДАП»,

«Авторы программной партийной брошюры «Гарегин Нжде и его учение», изданной Республиканской партией в Ереване в 2004 году, сами же советуют не путать армянский «Цегакронутюн» с итальянским фашизмом и немецким нацизмом», - отмечает завсектором Администрации Президента Азербайджана.

Ахундов акцентирует внимание на том, что позиция Затулина по вопросу героизации нацизма в Армени идет вразрез с заявлениями МИД России, обращениями российской общественности и документальными свидетельствами из архивов спецслужб РФ.

Автор подчеркивает абсолютную недопустимость терпимого отношения к героизации нацизма в Армении. «Такое благодушие недопустимо. Как недопустимы и безнравственны любые попытки исказить и переписать историю. Тем более, накануне 75-летия Великой Победы! Вот на все это и нужно обращать внимание, а не видеть во всем руку «руководства конфликтующего с Арменией Азербайджана», - призывает Фуад Ахундов, обращаясь к Константину Затулину.

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