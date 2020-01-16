Мэтью Брайза: После парламентских выборов Азербайджан станет сильнее

БАКУ /Trend/ - Уверен, что после парламентских выборов Азербайджан станет еще сильнее.

Как сообщает в четверг Trend, об этом secki-2020.az сказал аналитик Атлантического совета, экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

По его словам, решение о роспуске парламента с целью содействия и привлечения свежих идей в процесс реформирования достойно всяческой похвалы.

"Это крайне стимулирующий процесс и образцовый момент. Внимание мирового сообщества будет устремлено к выборам в Азербайджане. Считаю, что реформы, осуществляемые в Азербайджане, дадут новый импульс всестороннему развитию страны", - сказал Брайза.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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