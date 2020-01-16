Мэтью Брайза: После парламентских выборов Азербайджан станет сильнее

16 января 2020 16:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Уверен, что после парламентских выборов Азербайджан станет еще сильнее.

Как сообщает в четверг Trend, об этом secki-2020.az сказал аналитик Атлантического совета, экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

По его словам, решение о роспуске парламента с целью содействия и привлечения свежих идей в процесс реформирования достойно всяческой похвалы.

"Это крайне стимулирующий процесс и образцовый момент. Внимание мирового сообщества будет устремлено к выборам в Азербайджане. Считаю, что реформы, осуществляемые в Азербайджане, дадут новый импульс всестороннему развитию страны", - сказал Брайза.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ровзат Гасымов о правилах выдвижения кандидатов в депутаты
Политика 17:28
В Азербайджане подготовлена брошюра для кандидатов в депутаты
Политика 13:48
Для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрировано 1396 кандидатов
Политика 15 января 18:22
ЦИК Азербайджана отменил решение ОИК
Политика 15 января 17:30
Питер Тейс: Парламентские выборы окажут весомый вклад в укрепление демократических институтов в Азербайджане
Политика 15 января 17:07
ЦИК: В Азербайджане созданы все условия для встреч кандидатов в депутаты с избирателями
Политика 13 января 13:24
Лента новостей
Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером
Россия 17:31
Ровзат Гасымов о правилах выдвижения кандидатов в депутаты
Политика 17:28
В Баку пройдет экзамен экстерном для желающих досрочно окончить среднюю школу
Общество 17:23
Зарубежные хозяева выделили подачки радикальной оппозиции - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 17:21
Президент Ильхам Алиев изменил состав Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших
Политика 17:19
Изменен состав Комиссии по вопросам гражданства Азербайджана
Политика 17:14
В Беларуси обновлена база земельного налога в 2020 году
Беларусь 17:08
Госдума РФ дала согласие на утверждение Мишустина на пост премьера
Россия 16:56
Баку объединяет AC/DC, Metallica, Nirvana, Aerosmith, Rammstein, Led Zeppelin …
Культура 16:52