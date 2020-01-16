Ровзат Гасымов о правилах выдвижения кандидатов в депутаты

16 января 2020 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На этапе рассмотрения, то есть до регистрации кандидатуры, лицо может отказаться от обращения и перейти в другой избирательный округ.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Независимый медиа-центр "Выборы - 2020", об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов комментируя слухи, распространенные в соцсетях, относительно регистрации кандидатуры одного человека несколькими избирательными округами.

По его словам, для обеспечения прозрачности статистических данных и подробного информирования общественности, эти данные отражены на сайте информационного центра ЦИК.

"Однако, это не значит, что один человек может быть зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты от нескольких избирательных округов. Один человек может выдвигать свою кандидатуру в депутаты из 10 избирательных округов, но зарегистрирована она будет только в одном," - сказал Гасымов .

Зампредседателя ЦИК добавил, что эти недоразумения связаны с тем, что статистическим данным по кандидатам не уделяется должного внимания.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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