Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство Центра Службы "ASAN" в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству Центра Службы "ASAN" в городе Нахчыван.

В распоряжении говорится, что с целью проектирования и строительства Центра Службы "ASAN" в городе Нахчыван из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана Кабмину Нахчыванской АР выделяются 8,8 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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