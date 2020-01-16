Али Асадов поздравил нового премьер-министра России

16 января 2020 20:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину поздравительное письмо, передает в четверг Trend.

"Уважаемый Михаил Владимирович, примите мои искренние поздравления по случаю Вашего назначения председателем правительства Российской Федерации. Вызывает особое удовлетворение высокий уровень азербайджано-российских отношений, основанных на прочных традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим наращивание стратегического партнерства и расширение взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между нашими странами. Азербайджан рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с Россией во всех областях на благо дружественных народов наших стран", - говорится в поздравительном письме.

Премьер-министр Али Асадов пожелал Михаилу Мишустину крепкого здоровья, благополучия и успехов в его ответственной деятельности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Али Асадов утвердил план мероприятий по исполнению поручений Президента Азербайджана
Политика 21:06
В Азербайджане утверждены правила прогнозирования доходов госбюджета
Финансы 20:47
В Азербайджане будут осуществлены два пилотных проекта в области альтернативной энергетики
Энергетика 9 января 16:28
Али Асадов выразил соболезнования премьер-министру Украины и первому вице-президенту Ирана
Политика 8 января 20:10
Утверждены правила размещения изображения Государственного герба Азербайджана
Политика 30 декабря 2019 11:05
В Кабмине Азербайджана новое назначение
Политика 29 декабря 2019 11:28
Лента новостей
Полиция сообщила о новых задержаниях на акции протеста в Париже
Европа 21:53
Меркель назвала "хорошим известием" готовность Хафтара соблюдать перемирие в Ливии
Европа 21:38
В Пентагоне заявили, что у ВС США нет планов покидать Ирак
США 21:23
Отчисления таможенных пошлин в госбюджет Азербайджана выросли
Финансы 21:08
Али Асадов утвердил план мероприятий по исполнению поручений Президента Азербайджана
Политика 21:06
Турагентствам Азербайджана рекомендовано продвигать семейный и студенческий туризм
Туризм 20:47
В Азербайджане утверждены правила прогнозирования доходов госбюджета
Финансы 20:47
В Грузии выросла сумма, полученная банками в счет уплаты просроченных кредитов
Финансы 20:42
Госагентство ОМС Азербайджана о применении механизма совместного финансирования
Общество 20:12