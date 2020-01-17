В Азербайджане начинается агитационная компания в связи с парламентскими выборами

БАКУ /Trend/ - Сегодня начинается предвыборная агитационная компания кандидатов, зарегистрированных для досрочных выборов в Милли Меджлис.

Согласно статьям 72.3, 74.1.2, 74.1.4, 75.2 Кодекса о выборах, избирательная кампания кандидата или его уполномоченного представителя, уполномоченного представителя политической партии, блока политических партий начинается за 23 дня до дня голосования и завершается непосредственно за 24 часа до голосования.

Период агитационной компании досрочных выборов в Милли Меджлис, назначенных на девятое февраля, охватывает срок - с 17 января 2020 года до 20:00 восьмого февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.