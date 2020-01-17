В Азербайджане зарегистрированы 1623 кандидата в депутаты

17 января 2020 09:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Из 2 431 человека, обратившегося в связи с участием во внеочередных выборах в парламент Азербайджана, зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты 1623.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

Из общего числа обратившихся было утверждено выдвижение 2358 кандидатур. Из этого числа взяли подписные листы 2247, вернули их - 1774 человека. Таким образом, были зарегистрированы кандидатуры более 90 процентов лиц, вернувших подписные листы.

Напомним, что девятого февраля в Азербайджане состоятся парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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