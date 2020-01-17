Состоялась очередная встреча азербайджано-пакистанской рабочей группы (ФОТО)

17 января 2020 12:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Равалпинди, на уровне азербайджано-пакистанской рабочей группы состоялась 9-я встреча между министерством обороны Азербайджана и Объединенным штабом Пакистана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Азербайджанской делегацией руководил начальник Управления международного военного сотрудничества генерал-майор Гусейн Махмудов.
В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества, вопросы региональной безопасности, укрепления дружественных отношений между армиями двух стран, в том числе, проведения совместных мероприятий в 2020 году.
По завершении встречи был подписан протокол.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)


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  • Состоялась очередная встреча азербайджано-пакистанской рабочей группы (ФОТО)
  • Состоялась очередная встреча азербайджано-пакистанской рабочей группы (ФОТО)
  • Состоялась очередная встреча азербайджано-пакистанской рабочей группы (ФОТО)
  • Состоялась очередная встреча азербайджано-пакистанской рабочей группы (ФОТО)
  • Состоялась очередная встреча азербайджано-пакистанской рабочей группы (ФОТО)
  • Состоялась очередная встреча азербайджано-пакистанской рабочей группы (ФОТО)
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