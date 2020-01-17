Хафиз Пашаев: День 20 Января сыграл очень важную роль в становлении независимости

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Университете ADA прошло мероприятие, посвященное 30-летию трагедии 20 Января, сообщает в пятницу Trend.

В мероприятии приняли участие заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, ректор Университета ADA Хафиз Пашаев, преподавательский и студенческий состав университета.

Глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева объявила мероприятие открытым.

Выступив на мероприятии со вступительным словом, ректор Университета ADA Хафиз Пашаев рассказал о трагедии 20 Января и об отношении зарубежных стран к этой трагедии.

Ректор отметил, что каждый год азербайджанский народ с гордостью и скорбью отмечает этот день, потому что 20 Января сыграл очень важную роль в становлении независимости страны.

Пашаев также рассказал о статьях и книгах, изданных в США в связи с трагедией 20 Января: «До американцев было очень важно донести правду о движении за независимость Азербайджана. Они очень прониклись этой темой. До 1990 года американцы многое не знали об Азербайджане, а относительно произошедших тогда событий было очень много лживой информации».

Другие выступающие рассказали о том, какие цели преследовали виновники трагедии 20 Января, подчеркнув, что это было кровавое преступление, совершенное против азербайджанского народа.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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