Хафиз Пашаев: День 20 Января сыграл очень важную роль в становлении независимости

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Университете ADA прошло мероприятие, посвященное 30-летию трагедии 20 Января, сообщает в пятницу Trend.
В мероприятии приняли участие заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, ректор Университета ADA Хафиз Пашаев, преподавательский и студенческий состав университета.
Глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева объявила мероприятие открытым.
Выступив на мероприятии со вступительным словом, ректор Университета ADA Хафиз Пашаев рассказал о трагедии 20 Января и об отношении зарубежных стран к этой трагедии.
Ректор отметил, что каждый год азербайджанский народ с гордостью и скорбью отмечает этот день, потому что 20 Января сыграл очень важную роль в становлении независимости страны.
Пашаев также рассказал о статьях и книгах, изданных в США в связи с трагедией 20 Января: «До американцев было очень важно донести правду о движении за независимость Азербайджана. Они очень прониклись этой темой. До 1990 года американцы многое не знали об Азербайджане, а относительно произошедших тогда событий было очень много лживой информации».
Другие выступающие рассказали о том, какие цели преследовали виновники трагедии 20 Января, подчеркнув, что это было кровавое преступление, совершенное против азербайджанского народа.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)
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