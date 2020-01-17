Хикмет Гаджиев: Еще не поздно лишить Горбачева Нобелевской премии мира (версия 2)

17 января 2020 11:53 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Еще не поздно лишить Горбачева Нобелевской премии мира.

Об этом заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал на мероприятии в Университете ADA, посвященном 30-летней годовщине трагедии 20 Января в Университете ADA, сообщает в пятницу Trend.

"Трагедия 20 Января была не просто событием, которое произошло в ночь с 19 на 20 января 1990 года. На трагедию 20 Января необходимо смотреть как на процесс, начавшийся с сумгайытских событий, и продолжившийся в Ходжалы", - сказал он.

Гаджиев подчеркнул, что в Армении велась политика этнической чистки против азербайджанцев: «Эти процессы произошли и в Нагорном Карабахе. Они начались именно после того, как Гейдара Алиева отстранили от работы в советском руководстве. На трагедию 20 Января необходимо смотреть и с военной точки зрения. Был подготовлен план оккупации Баку как чужого города, использованы танковые и другие соединения, не хватало только артиллерии. Цель была в массовом уничтожении людей на улицах».

Завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента подчеркнул, что вдобавок эти процессы протекали в условиях информационной блокады Азербайджана: «Иностранные журналисты были аккредитованы в Москве, и не допускались в Баку. После того, как небольшое число журналистов осветило пресс-конференцию Гейдара Алиева, пришедшего в постпредство Азербайджана в Москве, в представлении международной общественности возникла другая картина событий. В международных медиа прошла информация о трагических событиях в Баку. Однако 15 октября Михаилу Горбачеву была присуждена Нобелевская премия мира. Лишить Горбачева Нобелевской премии еще не поздно. Советское правительство хотело сломить волю азербайджанского народа, но не получилось. Азербайджан обрел независимость, и мы должны ее сохранить. Мы гордимся нашими шехидами, отдавшими свои жизни за независимость Азербайджана».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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