Названы сроки очередной встречи глав МИД Азербайджана и Армении

БАКУ /Trend/ - Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении запланирована на конец января.
Об этом сказал журналистам глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, сообщает в пятницу Trend.
Министр отметил, что провел встречу с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анжеем Каспшиком, который поддержал проведение встречи на уровне глав МИД: «Если не возникнет других вопросов, то встреча планируется в конце этого месяца».
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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