Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят регион

17 января 2020 12:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Визит сопредседателей МГ ОБСЕ в регион запланирован на первую четверть года.

Об этом сказал журналистам министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, точная дата визита определится позднее.

В рамках визита будут обсуждаться пути решения нагорно-карабахского конфликта, сказал глава МИД.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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