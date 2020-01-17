Хикмет Гаджиев: Армянская сторона выступает с абсурдными заявлениями

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона выступает с абсурдными, противоречивыми заявлениями.

Об этом сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя высказывания армянского премьера Пашиняна в связи с шехидами 20 Января, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что Пашинян применил в отношении шехидов 20 Января выражение "экстремисты": «Это бред. Чего еще можно ждать от того, кто мог сравнить Солженицына с фашистским палачом Гарегином Нжде, служившим в составе фашистских сил ?!»

Гаджиев подчеркнул, что трагедия 20 Января признается международным сообществом, которое чтит светлую память шехидов: «На международном уровне, во всех дипломатических представительствах в связи с трагедией 20 Января проводятся различные мероприятия, о ней информируют за рубежом».

По его словам, вместо того, чтобы высказывать абсурдные популистские идеи по поводу урегулирования нагорно-карабахского конфликта, армянской стороне следует предпринять самые необходимые шаги - это вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана: «Урегулирование конфликта не должно быть объектом популизма. Армения – страна-оккупант, более миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Поэтому если мы хотим продвижения в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, то необходимо устранить фактор, составляющий фундаментальную основу конфликта, то есть, оккупацию. После этого могут быть приняты различные меры по урегулированию конфликта, в том числе меры по восстановлению доверия».

Гаджиев подчеркнул, что международная, правовая и политическая ответственность Армении заключается в том, что она должна вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН: «Армения ведет на оккупированных территориях Азербайджана разного рода деятельность, которая должна быть прекращена. Только после этого Армения может утверждать, что конструктивно и искренне участвуют в переговорном процессе».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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