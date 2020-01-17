Хикмет Гаджиев: Азербайджан активно участвует в Давосском экономическом форуме

БАКУ/Trend/ - Азербайджан активно участвует в Давосском экономическом форуме. В Форуме Азербайджан постоянно бывает представлен на уровне главы государства и участвует в различных семинарах, обсуждениях и конференциях.

Об этом сказал журналистам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает в пятницу Trend.

Гаджиев напомнил, что в рамках Давосского форума проводятся встречи с представителями бизнеса, главами государств и правительств других стран, официальными лицами и руководителями международных организаций.

По его словам, в отчетах, подготавливаемых этим Форумом, отражается суть и фактическая правда о развитии Азербайджана, потому что на Форуме, на уровне главы государства, всесторонне и подробно раскрываются реалии Азербайджана с точки зрения политического, социально-экономического развития: «Азербайджан и дальше продолжит сотрудничество в Давосском формате и в рамках предстоящего Форума также планируется активное участие нашей страны».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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