ЦИК Азербайджана в очередной раз отменил решение ОИК

17 января 2020 17:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана отменила решение окружной избирательной комиссии (ОИК), не зарегистрировавшей кандидата в депутаты.

Как передает в пятницу Trend, на сегодняшнем заседании ЦИК рассмотрено обращение Насирова Нияза Эйнулла оглу, который выдвинул свою кандидатуру в депутаты от Хазар-Пираллахинского избирательного округа № 13.

Было отмечено, что кандидат предоставил документы для регистрации в ОИК вовремя и не было никаких оснований не регистрировать его кандидатуру. Просто ОИК не передала кандидату решение о его регистрации, объяснив это напряженным рабочим графиком.

Решение ОИК было отменено и кандидатура Насирова Нияза Эйнулла оглу была зарегистрирована.

Напомним, что девятого февраля в Азербайджане будут проведены внеочередные парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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