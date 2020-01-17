ЦИК: Азербайджан создал все условия для международных наблюдателей

БАКУ/Trend/ - Для наблюдения за внеочередными парламентскими выборами, которые будут проведены девятого февраля, Азербайджан создал международным организациям все необходимые условия.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он отметил, что Азербайджан постоянно сотрудничал с международными организациями в преддверии выборов.

“В связи с нынешними выборами в различные международные организации отправлены приглашения. На многие из них уже получен положительный ответ", - сказал Мазахир Панахов.

Он сообщил, что для участия в парламентских выборах обратился 2431 человек, из них зарегистрированы кандидатуры 1622 лиц. На сегодняшний день аккредитацию в рамках парламентских выборов прошел 81 международный наблюдатель.

Председатель ЦИК добавил, что процесс продолжается и эта цифра будет расти.

"Аккредитованные на сегодняшний день наблюдатели представляют 28 стран. Председатели ЦИК таких стран, как Турция, Беларусь, Молдова и другие будут лично наблюдать за избирательным процессом", - сказал Мазахир Панахов.

Он добавил, что число местных наблюдателей составляет 12 829 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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