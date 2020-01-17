Азербайджан направил письмо генсеку ООН в связи с незаконным арестом Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева

БАКУ /Trend/ - Письмо главы Постоянного представительства Азербайджана при ООН, адресованное генеральному секретарю ООН в связи с незаконным арестом со стороны Армении азербайджанских гражданских лиц Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, было опубликовано в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Как сообщает в пятницу Trend, в документе нашли отражение неоднократные заявления на международном уровне о незаконности самопровозглашенного режима, контролируемого Арменией, являющегося не чем иным, как результатом агрессии, расовой дискриминации и этнической чистки. В этом контексте, ссылаясь на решение Большой палаты Европейского суда по правам человека "Чырагов и другие против Армении", принятого 16 июня 2015 года, отмечается, что Армения осуществляет полный контроль над Нагорным Карабахом и другими оккупированными территориями Азербайджана.

В то же время, в документе отмечается, что международное сообщество стабильно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, включая и оккупированные Арменией Нагорный Карабах и прилегающие территории, а также осуждает оккупацию территорий Азербайджана. В документе также отмечается, что все армянские силы должны быть немедленно, полностью и безоговорочно выведены из оккупированных территорий.

В письме отражен тот факт, что 11 июля 2014 года азербайджанские гражданские лица Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев были взяты в плен ВС Армении, во время посещения ими родных мест и могил родителей в оккупированном Арменией Кельбаджарском районе Азербайджана, а другое азербайджанское гражданское лицо Гасан Гасанов был убит с особой жестокостью.

В документе особо подчеркивается, что на основе надуманных обвинений армянской стороны Аскеров был лишен свободы "пожизненно", а Гулиев - на 22 года. В то же время отмечается, что тело Гасана Гасанова было возвращено при посредничестве Международного общества красного креста только второго октября 2014 года, то есть почти три месяца спустя.

В письме также подчеркивается, что в ходе 26-го заседания Совета министров ОБСЕ 5 и 6 декабря 2019 года в Братиславе министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров затронув вопрос Аскерова и Гулиева, заявил, что армянская сторона отказалась от их предложения об освобождении пленных по принципу "всех на всех".

В этом контексте, в письме, адресованном генеральному секретарю ООН в связи с незаконным арестом Аскерова и Гулиева, постоянный представитель Азербайджана при ООН особо отметил, что указанные лица были незаконно арестованы, подвергнуты "суду" и приговорены к длительному лишению свободы на основании надуманных обвинений незаконного и не имеющего на то полномочий сепаратистского режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана. В то же время отмечается, что они не были проинформированы о выдвинутых против них обвинениях, и некоторое время содержались в условиях лишения права на переписку и общение.

В документе говорится, что в заявлениях, озвученных армянскими официальными лицами до и во время "суда", их представляли как "провокаторов", "убийц" и "наемных преступников", а также отмечается, что выдвинутые против указанных лиц обвинения не были разъяснены на языке, который бы они понимают, им не была предоставлена адекватная помощь переводчика, а "суд" велся на армянском языке, который им непонятен.

В документе особо подчеркивается, что изолированное содержание Аскерова и Гулиева в тюрьме и отсутствие любых контактов, исключая Международный комитет красного креста. Также отмечается, что темой жалобы, направленной в Европейский суд по правам человека является дискриминация Аскерова и Гулиева по этнической и национальной принадлежности, отсутствие какого-либо юридического основания или легитимности, а также нарушение прав упомянутых лиц.

В конце документа особо отмечается, что Азербайджан ожидает, что ООН, обладающая соответствующим механизмами и процедурами по защите прав человека не останется равнодушной к судьбам Аскерова и Гулиева, а также приложит все усилия для обеспечения их немедленного и безоговорочного освобождения и воссоединения с семьями.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов Ровшан Гусейнов)

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